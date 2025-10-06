Rodríguez destaca el respaldo del Foro de Gobierno Abierto al proceso de diálogo en la Ley de Participación Ciudadana

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha manifestado este lunes que el proceso de diálogo para la redacción de la Ley de Participación Ciudadana, que en estos momentos impulsa la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha sido reconocido como "acción fundamental" por el Foro de Gobierno Abierto, dentro de la IX Cumbre Global de Alianzas de Gobierno Abierto (OGP), que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz.

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, ha explicado que este respaldo ha llegado, precisamente, durante el debate y aprobación del V Plan de Gobierno Abierto, que ha salido adelante por mayoría.

"Este reconocimiento supone un apoyo a un modelo que permite una elaboración colectiva, en el que se está escuchando a la sociedad civil, a través del tejido asociativo", indicó Rodríguez.

En este sentido Nuria Rodríguez destaco la importancia de este reconocimiento que ha indicado es "una apuesta específica que hacen desde la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos por la participación ciudadana, por abrir y aumentar ese espacio".

"Creemos que apostar por la participación ciudadana es apostar por la democracia y apostar por la democracia es apostar por los derechos ciudadanos, sin lugar a dudas", subrayó.

Rodríguez incidió además en la importancia de la implicación de la sociedad civil y de la Universidad de Oviedo, que "se han volcado en este proceso que empezó hace ya casi un año y que será compartido a lo largo de esta semana en el seno de esta Cumbre Internacional del Gobierno Abierto".

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, intervendrá el jueves en Vitoria-Gasteiz para exponer el modelo que impulsa su departamento para lograr una ley con la máxima participación ciudadana y el mayor consenso.