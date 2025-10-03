Rodríguez ofrece el apoyo del Ministerio para promover la construcción de más pisos como los de Peritos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, durante la visita a la construcción de 250 pisos de alquiler asequible para jóvenes en el antiguo solar de Peritos, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado este viernes la "complicidad" del Gobierno asturiano para la construcción de viviendas asequibles y ha mostrado su disposición a apoyar, dentro de las ayudas de su competencia, las iniciativas que pueda tener el Ayuntamiento gijonés para promover pisos de protección en suelos dotacionales.

"El futuro del país es más viviendas asequibles y más oportunidades para la juventud española", ha apuntado sobre la necesidad de bajada de los precios de los alquileres. Es por este motivo que ha visto el acuerdo entre instituciones "impepinable" para lograr este objetivo. "O trabajamos juntas o no conseguiremos sacar proyectos como este adelante", ha llamado la atención.

Así lo ha indicado durante su visita a la construcción de 250 pisos de alquiler asequible para jóvenes, impulsada por el Principado de Asturias en el antiguo solar de Peritos, en la que ha estado acompañada, entre otras autoridades, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Ligado a ello, ha recalcado que, dentro del anunciado Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), el Principado de Asturias pasará de contar con 56 millones de euros a 231 millones para este tipo de promociones de vivienda.

Sobre los pisos del solar de Peritos, ha resaltado que son propiedad del Principado y se ponen a disposición de los vecinos de Gijón, gracias, también, a los fondos europeos.

A esto ha sumado el avance en Asturias en la declaración de zonas tensionadas que permitirá, según la ministra, bajar los alquileres. Es por ello, que ha agradecido la complicidad del Principado de Asturias para poderlo sacar adelante esta normativa.

En el marco de esta "complicidad", según la ministra, se ha conseguido movilizar 3.777 viviendas, fundamentalmente en rehabilitación, fundamentalmente a través del plan de recuperación, pero también con los anteriores planes de vivienda, con una inversión muy importante para ello. A nivel local, ha remarcado esta importante inversión de casi nueve millones de euros.

MÁS INVERSIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN

Según Rodríguez, en total, solo de fondos de recuperación dependientes del Ministerio de Vivienda son 30 millones de euros con la rehabilitación, la construcción y los proyectos de rehabilitación en los edificios públicos que también ha liderado este organismo ministerial.

Además, ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada, a lo que ha dado las gracias a la empresa promotora y constructora que se está haciendo cargo de la obra de Peritos y a todas las empresas de la construcción que están acompañando al Ministerio en la promoción del parque público de vivienda asequible.

Por otra parte, ha incidido en que, si bien están apurando al máximo trámites administrativos, como los municipales o los autonómicos, también en la obra están yendo más rápido, con más seguridad, gracias a los procesos de industrialización, que cuentan con ayudas directas. Además, ha recalcado que es el sector de la Construcción quien lidera los mejores datos de crecimiento de empleo en el país.

Incluso, ha llamado la atención sobre que la vivienda industrializada contará con un plus de aportación de ayuda del Gobierno y del Ministerio, para que pueda hacerse realidad antes estas inversiones en vivienda.

Por otra parte, Rodríguez ha puesto de ejemplo al Gobierno del Principado, por contar con los ayuntamientos y ayudar a estos en su políticas de vivienda.

Ha precisado, en este sentido, que están analizando el problema de la vivienda en cada uno de los territorios y sus causas para abordarlo con acciones que den respuesta y que eviten ese problema o al menos lo amortigüen.

ZONAS TENSIONADAS

Sobre la declaración de zonas tensionadas, ha justificado que surge ante las dificultades que tienen con respecto a los alojamientos turísticos.

Sobre estos últimos, ha apuntado que, incluso, algunos se encuentran en situaciones irregulares porque no cumplen ordenanzas o normativas autonómicas y están impidiendo, a su juicio, el acceso de la vivienda a muchos vecinos "o al menos encareciendo los precios del alquiler", ha remarcado.

Por otra parte, ha apuntado que han tenido también contacto con las universidades españolas para que suelos dotacionales que hoy son posibles gracias a la Ley de Vivienda puedan convertirlos en alojamientos para jóvenes.

En el caso de Gijón, ha indicado que, si el Ayuntamiento cuenta con suelos dotacionales, puede optar a subvenciones y ayudas que tiene el Ministerio en marcha en el plan del ICO para poder construir en esos terrenos viviendas y alojamientos para jóvenes.

Rodríguez, por otra parte, ha insistido en que Gijón, en colaboración con el Principado, forma parte de los 16 concejos que van a ser declarados en las zonas tensionadas en los próximos meses, con lo cual eso implica una acción determinada también y de ayuda directa a estos territorios por parte del Ministerio que, por supuesto, una vez se den las circunstancias, contarán su apoyo.

Con todo, ha expresado que el Ministerio, más allá de las competencias que tenga cada uno, estará para apoyar si existe una oportunidad de construir vivienda asequible y dar oportunidades a quienes lo necesitan hoy y hacerlo "lo antes posible".

Además, ha avanzado que la declaración de zonas tensionadas implicará topar los precios de los alquileres y las subidas de estos, pero también habrá otras medidas. Entre otras cosas, en las renovaciones de los alquileres, estos tendrán un tope e, incluso, se plantean bonificaciones fiscales si se bajos los precios.

"Declarar una zona tensionada no es ningún éxito, sino es reconocer un fracaso y ponernos a trabajar para remediarlo lo antes posible", ha reconocido la ministra, que ha remarcado que hay barrios o ciudades "donde es muy difícil poder vivir", debido al precio de los alquileres, que exceden los ingresos en un 40 o 50 por ciento.

Con referencia a topar la subida de los alquileres, Rodríguez ha afirmado que llevan tiempo aplicándola en comunidades como Cataluña y ha agregado que, en algunos barrios de Barcelona, después de un año y medio de aplicación de la Ley de Vivienda y de zona tensionada, se ha conseguido reducir el precio del alquiler en un ocho por ciento. Una medida que cree que se puede extender a los barrios donde se declaren zonas tensionadas.