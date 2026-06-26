Roqueñí ve en Aboño la solución a los accesos a El Musel, no solo para mercancías peligrosas

Archivo - La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. (Archivo) - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha comunicado este viernes, través de sus redes sociales, la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) que incluye los accesos al puerto gijonés de El Musel a través de los túneles de Aboño en la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP).

La entidad portuaria, en este sentido, ha destacado que este cambio supone un avance "significativo" para la gestión del tráfico portuario, ya que permite desviar el transporte de mercancías peligrosas fuera de la avenida de Príncipe de Asturias, una vía situada en una zona "altamente urbanizada", han remarcado.

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, ha resaltado que esta actuación responde a un compromiso "claro" con la ciudadanía.

"Habilitar el acceso de las mercancías peligrosas por el corredor de Aboño fue un compromiso que adquirí con los vecinos de La Calzada, quienes nos expresaron su temor a compartir la espera en un semáforo con una cuba de gas o gasolina", ha apuntado.

Al tiempo, ha agradecido la implicación del Principado de Asturias y de la Administración General del Estado, a la hora de hacer realidad esta alternativa, que permitirá, a su juicio, reducir el riesgo del paso de este tipo de vehículos pesados en la citada avenida y en el entorno de Cuatro Caminos.

En esta misma línea, ha indicado que si bien no cree que esta medida sea una solución definitiva a la problemática de los accesos al puerto, se considera una actuación importante al permitir bascular parte del tráfico por el túnel de Aboño, por donde cree que debería articularse la solución definitiva para disponer de un acceso "seguro y competitivo" para el puerto.

Unido a ello, ha resaltado el que el Gobierno del Principado de Asturias haya impulsado el ordenamiento del tráfico en el entorno del Empalme, para así generar las "menores molestias" a los vecinos de Carreño.

"Esta resolución es una muestra de que la coordinación y el trabajo conjunto entre las diferentes administraciones, cuando hay voluntad, da frutos positivos para la ciudadanía", ha remarcado Roqueñí.