Rosenvinge elogia el "rock literario" de Patti Smith: "Podría haber ganado el Premio de las Artes o el de Literatura"

La cantautora Chistina Rosenvinge tras la lectura del fallo del Premio Princesa de las Artes 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La integrante del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, la compositora Christina Rosenvinge, ha ensalzado este miércoles la figura de la galardonada, Patti Smith, a quien ha definido como una "madre fundadora" del rock y una de las "pioneras absolutas" en hibridar la música con la palabra hablada.

Tras la lectura del fallo en Oviedo, Rosenvinge ha definido el trabajo de Smith como "rock literario", subrayando que la calidad de sus letras es "fundamental". "Podría haber ganado este premio o también el de Literatura, porque es excepcional como escritora", ha señalado Rosenvinge, quien ha calificado a la premiada como una de las "pioneras absolutas" en mezclar el 'spoken word' con la expresión musical.

Rosenvinge ha resaltado además su valor como "role model" y ejemplo de mujer creadora que se mantiene en activo "con el espíritu intacto". "Es una mujer libre, chamánica que ejemplifica otro tipo de creadora; es una inspiración para todas y todos los que venimos detrás", ha añadido, destacando también su generosidad al celebrar el talento ajeno, como su labor de difusión de la obra de Roberto Bolaño.

Por su parte, la ensayista y académica Estrella de Diego ha hecho hincapié en la capacidad de la artista para construir un "túnel" cultural entre Estados Unidos y Europa a través de sus vínculos literarios, especialmente con los poetas simbolistas franceses como Rimbaud.

"Ha abierto el camino para que otras muchas mujeres, y hombres, sigan por ese rock sofisticado y poético", ha indicado De Diego, quien ha definido a Patti Smith como una artista "muy única" que ha sabido conectar generaciones y continentes a través de una sensibilidad artística singular.

Finalmente, la presidenta del jurado, la coreógrafa María Pagés, ha manifestado la "felicidad" de los miembros por un fallo que reconoce a una persona "referente y ejemplar". Según Pagés, la figura de Smith cumple con la aspiración del galardón de que las artes reciban el reconocimiento social por lo que aportan al "bien común".

"Es una mujer luchadora y eso también cuenta a favor de unos premios como estos, que persiguen siempre la equidad y ser unos premios justos", ha concluido Pagés, subrayando el compromiso de la artista con la sociedad y su capacidad de transmisión.