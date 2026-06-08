RTPA celebra su 20 aniversario con programación especial y emisiones desde distintos puntos de Asturias

Cartel promocional de los 20 año de la RTPA - RTPA

OVIEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) conmemorará desde este martes, 9 de junio, el vigésimo aniversario del inicio de las emisiones regulares de la Televisión del Principado de Asturias (TPA) con una programación especial que se desarrollará a lo largo de los próximos meses y que pondrá el foco en las personas, los lugares y las historias que han marcado estas dos décadas de servicio público.

La cadena autonómica cumple veinte años tras iniciar sus emisiones el 9 de junio de 2006 con el primer informativo diario, TPA Noticias. Con motivo de esta efeméride, los servicios informativos saldrán de sus estudios en la Universidad Laboral para realizar sus distintas ediciones desde escenarios emblemáticos del Principado.

Así, el informativo matinal se emitirá desde el Acuario de Gijón, que también abrió sus puertas ese mismo día de 2006. La primera edición de TPA Noticias se realizará desde la antigua Fábrica de Armas de Oviedo, mientras que la segunda edición, a las 20.30 horas, tendrá como escenario el Centro Niemeyer de Avilés. A lo largo de la jornada, los informativos recordarán algunas de las noticias más relevantes de estos veinte años, con entrevistas y conexiones en directo desde distintos puntos de la región.

Dentro de esta programación conmemorativa, el espacio Conexión Asturias estrenará la sección 'Punto Conexión', un formato que recorrerá la memoria colectiva del territorio a través de historias protagonizadas por ciudadanos, asociaciones y colectivos que han formado parte de la trayectoria de la cadena.

El eje de este nuevo espacio será un sofá instalado en distintos enclaves de Asturias, como plazas, puertos o miradores, desde donde se recuperarán testimonios, imágenes de archivo y la evolución de los protagonistas de antiguos reportajes. Las primeras entregas se grabarán en Sariego, Vegadeo, Mieres y Cudillero.

Coincidiendo con el aniversario, RTPA incorporará además una imagen conmemorativa bajo el lema '20 años contigo', que acompañará a todos sus programas. El nuevo distintivo actualiza la identidad visual de la cadena y sitúa el número 20 como elemento central, integrando rasgos reconocibles de la marca.

Actualmente, RTPA desarrolla contenidos para televisión, radio, web y plataformas digitales, manteniendo su vocación de servicio público. Durante estas dos décadas, la cadena ha informado sobre la evolución de Asturias, acercando la actualidad de sus concejos, contribuyendo a la difusión de su identidad cultural y lingüística y conectando con la ciudadanía dentro y fuera de la comunidad autónoma.