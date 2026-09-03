RTPA estrena 'Móntate un programa'

'Móntate Un Programa' - RTPA

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) estrena este jueves 3 de septiembre, a las 22.30 horas 'Móntate un programa' un formato que muestra cómo se crea y produce un programa desde cero.

La cadena ha informado de que pone en marcha esta iniciativa que, en su 20 aniversario, convierte en protagonista y creadora a la primera generación que ha nacido con la radiotelevisión pública asturiana e invita a la audiencia a descubrir qué ocurre detrás de las cámaras, quién toma las decisiones sobre los contenidos y cómo se construye un formato audiovisual.

A lo largo de nueve semanas, seis jóvenes de 20 años tendrán la misión de diseñar y producir desde cero un programa que sea capaz de conectar tanto con las generaciones que han acompañado a RTPA durante estas dos décadas como con quienes ya han nacido en la era de las plataformas.

Mientras recorren Asturias en busca de historias, referentes e ideas que den forma a su proyecto, los MUPiS (acrónimo de Móntate Un Programa con el que se conoce a los protagonistas) se acercarán al funcionamiento interno de los medios de comunicación públicos.