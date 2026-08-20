RTPA retransmite el Récord de Escanciado Simultáneo y el Descenso Folklórico del Nalón. - RTPA

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) ofrece, este viernes 21 y el sábado 22 de agosto, sendas ediciones especiales de Conexión Asturias dedicadas a dos de las citas más representativas del verano asturiano: el récord de escanciado simultáneo de Gijón/Xixón y la 57ª edición del Descenso Folklórico del Nalón.

El viernes, Marco Rodríguez y David Arango conducirán la edición especial, apoyados por dos equipos que, desde la Playa de Poniente, acercarán a la audiencia el ambiente y las historias de una de las citas más multitudinarias del verano asturiano.

La sidra y la participación popular serán las protagonistas de una jornada en la que miles de personas buscan superar la marca de 9.833 escanciadores y escanciadoras alcanzada en 2025. Desde la apertura de puertas, prevista a las 18:00 horas, el programa seguirá minuto a minuto el desarrollo de este reto, enmarcado en la Fiesta de la Sidra Natural de Gijón.

La programación especial continúa el sábado con la retransmisión de la 57ª edición del Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta de Interés Turístico Nacional. A partir de las 17:15 horas, el especial de Conexión Asturias, presentado por Marco Rodríguez, ofrecerá una amplia cobertura desde Pola de Laviana mediante un dispositivo que movilizará a una treintena de profesionales.

Desde diferentes puntos del trayecto y enclaves estratégicos, como el puente de Arco y el Puente de la Chalana, las reporteras Leticia Mata, Victoria Fernández y Amanda Granda narrarán en directo el paso de las carrozas flotantes para acercarse al trabajo de las peñas y mostrar las características de unas embarcaciones que destacan por sus grandes dimensiones y una notable complejidad técnica.