RTPA retransmite este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón

RTPA retransmite este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón
RTPA retransmite este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón - RTPA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 10:18
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   OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) retransmitirá este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón. La retransmisión comenzará a las 23.15 horas con una edición especial de 'Conexión Asturias', que mostrará los preparativos y el ambiente previo al espectáculo pirotécnico. El programa podrá seguirse en A7, a través de la web de RTPA y en sus perfiles oficiales de YouTube, Facebook, Instagram, X y Twitch.

   El presentador del programa, Marco Rodríguez, estará acompañado por Eva Fresneda y Amanda Granda, que recorrerán distintos puntos de Gijón para mostrar el ambiente y la expectación ante la celebración de los Fuegos.

   La cobertura contará con cámaras distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, desde el Náutico hasta Poniente, para ofrecer distintas perspectivas del espectáculo y de la bahía gijonesa.

   La audiencia también podrá participar en la retransmisión mediante el WhatsApp de 'Conexión Asturias', al que podrá enviar imágenes y mensajes con sus testimonios sobre la celebración.

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