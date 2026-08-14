RTPA retransmite este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón - RTPA

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) retransmitirá este viernes en directo la Noche de los Fuegos de Gijón. La retransmisión comenzará a las 23.15 horas con una edición especial de 'Conexión Asturias', que mostrará los preparativos y el ambiente previo al espectáculo pirotécnico. El programa podrá seguirse en A7, a través de la web de RTPA y en sus perfiles oficiales de YouTube, Facebook, Instagram, X y Twitch.

El presentador del programa, Marco Rodríguez, estará acompañado por Eva Fresneda y Amanda Granda, que recorrerán distintos puntos de Gijón para mostrar el ambiente y la expectación ante la celebración de los Fuegos.

La cobertura contará con cámaras distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, desde el Náutico hasta Poniente, para ofrecer distintas perspectivas del espectáculo y de la bahía gijonesa.

La audiencia también podrá participar en la retransmisión mediante el WhatsApp de 'Conexión Asturias', al que podrá enviar imágenes y mensajes con sus testimonios sobre la celebración.