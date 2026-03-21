De Rueda (PP) critica la pérdida de conectividad ferroviaria y habla de "absoluto desastre de planificación"

Archivo - El diputado regional del PP y portavoz de Deportes, Pedro de Rueda, durante un Pleno celebrado en la Junta General. - PP - Archivo

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias en la Junta General Pedro de Rueda ha criticado este sábado la pérdida de conectividad ferroviaria calificando la situación de "absoluto desastre de planificación", al considerar que provoca un "tremendo problema" no solo para la movilidad de los asturianos, sino también para la economía y el turismo en un periodo "tan sensible" como la Semana Santa.

De Rueda ha acusado al Gobierno que lidera Pedro Sánchez de "haber convertido lo que fue un emblema de España y de lo que mejor funcionaba en el mundo, que era nuestra red ferroviaria" en "un auténtico desastre". "Ha convertido algo que era ejemplar en el mundo a ejemplo de mal funcionamiento y de auténtico desastre", ha insistido.

El parlamentario del PP denuncia lo que considera un "caos de gestión" y que "los asturianos lo están pagando, tanto en las cercanías como en las comunicaciones con el resto de España". Ante esta situación, De Rueda ha criticado que "el Gobierno de Barbón hace su teatría habitual de hacer que protesta, hace una protestita, que nunca lleva a ninguna parte, porque lo que ya sabemos todos los asturianos es que el señor Barbón no pinta nada en Madrid, no pinta nada con su jefe, el señor Sánchez".

El diputado del PP asturiano ha pedido que "se organice mejor todos los servicios de Renfe y Adif, que no perjudiquen siempre a los mismos" y que "se informe mejor".