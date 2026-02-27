Ruiz (PP), sobre la expulsión temporal de Álvarez Raja (PSOE), espera "que se esclarezca todo"

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, momentos antes de la inauguración de la convención de su partido en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, ha apuntado este viernes, al respecto de la apertura d expediente de expulsión temporal del PSOE del ex concejal socialista gijonés Iván Álvarez Raja, que, no conociendo los detalles, "por discreción, por sensibilidad con la posible víctima y también por sensibilidad y por respeto a los procesos y a los procedimientos que se vayan a seguir, no tengo nada que valorar más allá de que se esclarezca todo".

Preguntado sobre si cree que este y otros casos que han salido últimamente a la luz pueden causar descontento en la ciudadanía con la clase política, ha opinado que lo que está es descontenta "absolutamente" con el trato que el PSOE a nivel nacional "ha hecho y de la manera en que lo ha hecho su Dirección a través de altos cargos a los que han encubierto".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de inaugurarse la convención del PP gijonés, en el recinto ferial de Gijón 'Luis Adaro'.

En el caso de José Manuel del Pino, que se enfrentó a él en el congreso local, ha negado que haya sido expulsado y ha comentado que simplemente ya no forma parte del Comité Ejecutivo Regional del PP por cambios en este órgano del partido, "como muchos y muchos compañeros han entrado y salido", ha apostillado.

Por su parte, ha destacado que el presidente regional del PP asturiano, Álvaro Queipo, tiene todo su apoyo para realizar el equipo que estime oportuno. A mayores, le ha dado su confianza para que haga "con absoluta libertad" los cambios que considero convenientes. "Tiene a su disposición a todos los afiliados del Partido Popular de Gijón", ha señalado.

Al tiempo, ha señalado que se queda con las personas que siguen y las personas que ha incorporado al citado Comité que, a su parecer, son personas brillantes, trabajadoras, solventes y con currículum, pero también en algunos pesa su juventud. A su juicio, es una representación "sumamente amplia".

Ruiz ha aprovechado para dar las gracias a Queipo por haberle mantenido en sus funciones y haber revalidado sus responsabilidades como vicesecretario de Participación y Transparencia, de la que ha considerado que es una de las áreas más importantes del Partido Popular de Asturias.

Muchas gracias por acompañarnos en este pisto. El tazo de salida de la Convención Local del Partido Popular es una convención con la que tenemos mucha ilusión. Se cumple un poquito más de un año desde la presidencia de Andrés Ruiz y este es uno de los primeros grandes actos que tiene bajo este año.

Llegamos a la convención tras un trabajo intenso de los grupos que hay de trabajo en la sede local del Partido Popular, pero también de afiliados, simpatizantes del trabajo de los cargos municipales y regionales. Y bueno, pues llega un documento bastante elaborado con mucho trabajo a las espaldas. Es un documento que pretende ser la base del Gijón del Futuro.