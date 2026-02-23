La Rula de Avilés impulsa en Salenor el consumo de merluza con su campaña 'Tu Proteína 360'

Merluzas en una pescadería - IEO

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha lanzado la campaña promocional 'Merluza de confianza de la Rula de Avilés. Tu proteína 360', con la que aspira a fomentar el consumo de este pescado autóctono.

Coincidiendo con el Salón de la Alimentación y el equipamiento del Norte de España, (Salenor 2026), en el que la lonja avilesina estará presente con un stand propio, la campaña persigue trasmitir la idea de que la merluza es un producto "saludable, sabroso, fácil de preparar y con múltiples ventajas".

El director adjunto de la Rula de Avilés, Mario Pidal, ha explicado en nota de prensa que este pescado tiene "proteína de alto valor biológico, bajo en grasa, mucho más práctico y fácil de preparar de lo que se cree, presente todo el año y adecuado para formar parte de dietas variadas y equilibradas dentro de un estilo de vida saludable".

Este lanzamiento promocional incluye una demostración de cocina en vivo de la mano del chef avilesino Alejandro Villa, del Restaurante Pandora, que presentará tres creaciones originales que cuentan con la merluza como ingrediente principal. Tendrá lugar el miércoles 25 de febrero a las 17 horas en el Área principal de cocina de Salenor.

La Rula avilesina aprovechará también este encuentro profesional para recabar información de hábitos de salud y consumo de pescado a través de encuestas.

OTRAS ACTIVIDADES EN SALENOR

Entre otras actividades, en el estand inmersivo de la Rula de Avilés se reproducirán varias subastas de manera virtual, con ayuda de un simulador de compra, para mostrar una actividad desconocida para el gran público.

Las personas participantes actuarán como brókeres del pescado y quienes resulten ganadores serán premiados con varios ejemplares de merluzas y visitas guiadas a la Rula de Avilés.