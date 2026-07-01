La Rula de Avilés inicia las visitas guiadas y la campaña del bonito del norte este viernes - AVILÉS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Nueva Rula de Avilés pondrá en marcha este viernes una nueva edición de sus visitas guiadas gratuitas y la campaña de promoción del bonito del norte 'Rey del Verano', una iniciativa que combina turismo de experiencias y promoción del producto local y que se prolongará durante el verano hasta el 11 de septiembre.

La presentación ha tenido lugar este miércoles en las instalaciones de la lonja con la participación de la presidenta de la Mancomunidad Comarca de Avilés y concejala de Turismo, Raquel Ruiz, y el gerente de la Nueva Rula de Avilés, Ángel Muñoz, además de representantes de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC).

Las visitas, de carácter gratuito, se celebrarán los martes y viernes a partir de las 16.45 horas, con un aforo máximo de 18 personas, y requerirán reserva previa en la Oficina de Turismo de Avilés o por teléfono y correo electrónico.

La actividad, guiada por personal de la rula, permite conocer el recorrido del pescado desde su llegada a puerto hasta la subasta en lonja, y se desarrolla en un centro de trabajo en plena actividad.

Según los datos facilitados, desde su puesta en marcha en 2010, cerca de 11.500 personas han participado en esta iniciativa, considerada pionera en Asturias dentro del turismo experiencial.

De forma paralela, la UCAYC pondrá en marcha la quinta edición de la campaña "Verano/Bonito", centrada en la promoción del bonito del norte en la hostelería de Avilés y comarca durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre, con la participación de establecimientos que incluirán este producto en sus cartas.

La campaña incorpora además acciones en redes sociales bajo el hashtag #veranobonito26, con premios a las fotografías más valoradas por los usuarios.