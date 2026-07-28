Saavedra asegura que el proyecto de Asturias para atraer la sede de la Agencia de Salud "era y es muy sólido"

Archivo - La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra (izda), participa en la II Feria de Salud de Laviada ¡LAViaDA en movimiento!, en la pista polideportiva de Laviada, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, se ha referido a la decisión del Ministerio de llevar a Zaragoza la sede de la Agencia de Salud y ha manifestado que, a la espera de conocer el informe en el cual se han basado con los criterios técnicos que han tenido que ver con la decisión, desde el Gobierno asturiano "siguen defendiendo que Asturias tenía un proyecto sólido, y tiene un proyecto sólido, y además con una gran solvencia técnica y con un respaldo institucional".

"Entendemos que Asturias tenía todas las posibilidades, porque, por un lado, tenemos una historia, somos un referente en salud pública. Durante la pandemia por la COVID-19 se conoció la respuesta asturiana, una respuesta imitada por muchas otras comunidades, y además ya en aquel momento Adrián Barbado, nuestro presidente, defendió que era importante, en un futuro, que hubiera una agencia centralizada de salud pública. Fuimos siempre, desde el principio, defensores y apoyamos esa decisión, y además teníamos, como digo, la referencia de ser un muy buen sistema sanitario público con una muy importante parte de salud pública", ha indicado la responsable de salud de Asturias.

La consejera, que ha indicado que desde un principio sabían que era algo difícil de conseguir porque había nueve candidaturas, ha manifestado que seguirán trabajando en el sistema sanitario público, en la inversión en el mismo destacando que Asturias es "la comunidad con más inversión por habitante de España".

Ha recordado que tanto por los técnicos de Salud Pública como el Ayuntamiento de Oviedo han trabajado mucho para buscar la mejor ubicación, que además estaba dentro de un polo de sanidad.

También ha incidido en que desde Asturias respondieron a todas las peticiones que les hizo el Ministerio, a toda la documentación que les reclamó y que fueron aportando en todo momento.

"Si es verdad que nos sorprendía, primero, que se retrasó hasta agosto, segundo, que dijeron vamos a visitar cada una de las sedes para conocerlas y esa visita no se ha realizado, entonces bueno, al final se han basado en todo lo que es la documentación, una documentación que se pidió la última hace muy poco, hace muy poco. Por lo tanto, entiendo que ha sido algo bastante apresurado y no con los pasos que nos habían contado, pero aún así, supongo que se basaron en criterios técnicos para tomar esta decisión", ha dicho.

VARAPALO

Concepción Saavedra ha manifestado que estas decisiones siempre son un varapalo para todas las personas y profesionales que han trabajado en este proyecto y ha incidido en que pedirán al Ministerio el informe sobre el cual se han basado para tomar esta decisión.

"Entiendo que, al igual que fue un concurso público, será una decisión pública los motivos por los cuales se justifica esta decisión", ha dicho.