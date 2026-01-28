Saavedra confía en que el proyecto base de la ampliación del hospital de Cabueñes esté listo en marzo

Archivo - Hospital de Cabueñes de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha anunciado este miércoles que se estima que el próximo mes de marzo cuenten con el proyecto básico de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes, en Gijón, que presentarán en la Comisión de Seguimiento de estos trabajos en el Ayuntamiento gijonés.

Así lo ha indicado durante la visita a las obras de la estructura del nuevo consultorio de Vega-La Camocha, en Gijón, cuando se cumplen 12 meses desde que se firmó la resolución de anulación del contrato anterior de ampliación del centro hospitalario.

"Nuestro compromiso es hacerlo lo antes posible", ha destacado Saavedra, que ha asegurado que en estos 12 meses no han parado, a lo que ha señalado que también siguen en curso la vía judicial.

A este respecto, ha apuntado al doble encargo hecho a Tragsatec, para la certificación final de la obra anterior y los levantamientos topográficos con drones y, por último, el cierre perimetral, hecho desde la propia Gerencia del Área V.

NUEVO APARCAMIENTO

En cuanto al nuevo aparcamiento provisional que dará servicio al hospital, ha indicado que solo falta darle un poco de consistencia a la grava, algo que está dificultando el tiempo meteorológico, según la consejera.

En cualquier caso, ha dicho confiar en que en próximas semanas puede abrirse ya al público. El nuevo estacionamiento ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados y tiene una capacidad para 100 vehículos. También falta, según Saavedra, el señalizar las vías de entrada y salida de cara a optimizar mejor el espacio.