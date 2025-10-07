Saavedra dice que la sanidad asturiana avanza frente al "catastrofismo" del PP

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asegurado este martes que "mientras otros prefieren parches que tienen un corto recorrido, el Gobierno asturiano sigue trabajando para tener un sistema sanitario estable y duradero y que, además, tenga una visión clara de lo que es el futuro de nuestro país". Así ha añadido que a pesar de la visión "catastrofista" del PP, "la sanidad en Asturias avanza con una vocación de servicio público accesible, moderno, de equidad y más humano".

Saavedra respondía a la interpelación de la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, que se ha mostrado muy crítica con la situación de la sanidad asturiana.

"Como defensora del sistema público y con la firmeza que nos otorgan los hechos, los datos y el trabajo diario de miles de profesionales y a pesar de la situación que usted acaba de desgranar le digo que la sanidad en Asturias avanza", dijo.

Ha incidido la consejera en que Asturias es la comunidad que tiene a más pacientes en que se da la cita en atención primaria de menos de 48 horas. "No lo digo yo, esto es la realidad. Otra cosa es que haya pacientes en determinados centros de salud puntuales en zonas urbanas donde la demora es mayor", explicó la titular de Salud.

Además ha añadido que están trabajando en equipamiento, en tecnología, en robótica, en todo lo que es el espacio de datos, en la inteligencia artificial, en la unidad de enfermedades raras para el HUCA, en la unidad de investigación clínica en el HUCA, en la unidad de hemodiálisis del hospital de Jarrio que empezará este año que viene.

"Somos conscientes de que una red tan amplia y asentada en el territorio tiene carencias. La primera es la escasez de profesionales", dijo.

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

La diputada del PP, Pilar Fernández Pardo ha indicado que es necesario mostrar cómo está realmente la sanidad asturiana y ha asegurado que el panorama dista mucho "de lo que la consejera prometía en 2023 y va llegando la hora de pedir responsabilidades".

"Las listas de espera se han convertido en uno de los principales problemas de la sanidad pública en Asturias a pesar de que algunos de los indicadores y que es cierto muestran leves mejoras pero los tiempos de espera siguen siendo inaceptables; el prometido refuerzo de la atención primaria es un incumplimiento más; los profesionales los tiene al límite; los colectivos vecinales salen a la calle día sí día también para reivindicar lo que es su derecho, la salud mental que es todo un problema en Asturias", dijo Fernández Pardo.

Además se ha referido la diputada 'popular' al mapa sanitario, recordadno que el decreto fue aprobado el 23 de junio de 2025, pero nada se sabe de su entrada en vigor.

Así ha insistido Pilar Fernández Pardo en que la consejera transmite unos parámetros y una situación de la sanidad en Asturias que no es real".

Ha insistido además Fernández Pardo en pedir explicaciones a la consejera sobre "la contratación ilegal de médicos que no tienen la homologación" y ha pedido a Saavedra que diga cuántos contratos se han hecho o se están haciendo en Asturias. "¿Por qué los hace si son ilegales? ¿Por qué no avisan a los ciudadanos cuando les atienden como pacientes que estas personas no tienen la titulación que se requiere? A lo mejor es algo que provisionalmente tiene que recurrir a ellos, no lo sé, yo no lo comparto. Pero en todo caso explíquelo a los ciudadanos", dijo.