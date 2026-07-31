Saavedra pide "corresponsabilidad institucional" ante la llegada de migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la reunión con la consejera de Salud, Concepción Saavedra. - PRINCIPADO

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, que tiene asumidas las competencias en Derechos Sociales, ha indicado que el Principado cuenta con recursos autonómicos para poder acoger a migrantes pero ha insistido en que "lo más importante es que tiene que haber una corresponsabilidad institucional para una situación que no es solo de Asturias, ni de España es de Europa".

"Hablamos de personas vulnerables que buscan comenzar su vida nuevamente en otro lugar", ha dicho la consejera.

En cuanto a los recursos de los que dispone la comunidad, ha indicado que ahora mismo hay tres recursos en relación a menores extranjeros no acompañados y hay unos 107 en este momento. "Acabamos de abrir un nuevo recurso que es Villa Rosa. Tenemos otros dos relacionados con la transición a la edad adulta donde ya hablamos de formación y hablamos de empleo. Y además tenemos acuerdos con organizaciones y con el tercer sector", dijo Saavedra.

La consejera atendía a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.