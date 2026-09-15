Saavedra ve "buen camino" en la negociación con Simes y sitúa en el Ministerio el conflicto por el Estatuto Marco

La consejera de Salud, Concepción Saavedra. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha señalado este lunes que la negociación con el Sindicato de Médicos del Sespa (Simes) "va por buen camino", aunque ha advertido de que cualquier acuerdo sobre la organización del trabajo deberá aplicarse de forma "paulatina y gradual" y teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y presupuesto.

Saavedra ha explicado que las conversaciones implican a profesionales de Atención Primaria y hospitalaria, con intereses diferentes que deben "aunarse" en un modelo que pueda implantarse en Asturias. En este sentido, ha destacado la necesidad de adaptar la organización sanitaria al relevo generacional y a las demandas de los profesionales más jóvenes.

Por otra parte, la consejera ha defendido que la modificación del Estatuto Marco corresponde al Ministerio de Sanidad y ha situado en este ámbito el conflicto convocado a nivel nacional para el 28 de octubre. Saavedra ha recordado que Asturias reclamó desde el inicio que las comunidades autónomas participasen en la negociación y que se alcanzase un acuerdo con un amplio consenso, aunque finalmente el Ministerio continuó con la tramitación.