Este sábado la TPA ofrece una cobertura especial del Descenso de Galiana y la XL Gala Nacional de Piragüismo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Radiotelevisión del Principado de Asturias ofrecerá una programación especial este sábado con motivo del Antroxu 2026, con especiales en directo desde Avilés y Gijón y un dispositivo de Conexión Asturias que permitirá dar seguimiento a los principales momentos festivos de la semana y, además, retransmitirá en directo la XL Gala Nacional de Piragüismo que se celebra en Gijón.

El Salón de Actos del Palacio de Congresos de Gijón acogerá este sábado, 14 de febrero, a partir de las 18.00 horas, la XL Gala Nacional de Piragüismo, organizada por la Real Federación Española de Piragüismo y que podrá seguirse en TPA y en la web de RTPA desde las 18.00 horas de la tarde.

Junto a esto, el 38 Descenso Internacional y Fluvial de la Calle Galiana contará con una cobertura especial con dos programas para no perder detalle de los 35 artilugios que este año rinden homenaje a los cuentos árabes de "Las mil y una noches". A las 19.30 se emitirá 'Programa Especial Peñas de Galiana' y a las 21.45 'Conexión Asturias especial Descenso de Galiana 2026'.