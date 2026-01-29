Sale a información pública el proyecto de ampliación de la estación Fuentes de Invierno

Infografía Fuentes de Invierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha iniciado el trámite de información pública del 'proyecto de aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno', en Aller, junto con su estudio de impacto ambiental, que publica el Boletín Oficial del Principado de Asturias(BOPA). Esta iniciativa permitirá optimizar el dominio esquiable hasta alcanzar un total de 16 kilómetros balizados, frente a los 8,7 actuales.

El documento contempla también la posible instalación de nuevos telesquíes para "descongestionar" las zonas de debutantes, mejorar la movilidad interna y facilitar la conexión con la estación de San Isidro, en el marco de una estrategia de cooperación entre Asturias y León en la que se trabaja de forma permanente, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El periodo de información pública se prolongará los próximos 30 días hábiles. El proyecto y el estudio de impacto ambiental también podrán examinarse de forma presencial en las dependencias de la consejería y a través del tablón electrónico de anuncios del Principado.

En relación con el complejo allerano, ha subrayado que en esta legislatura se materializarán los dos hitos más importantes para garantizar su desarrollo, como el acuerdo con la Diputación de León para la electrificación de la estación o la optimización del dominio esquiable.

PRINCIPALES MEDIDAS

La propuesta diseñada por el Principado incorpora un conjunto de medidas orientadas a reforzar la sostenibilidad ambiental del equipamiento, entre ellas, la restauración del entorno mediante obras correctoras y de revegetación que garanticen la integración paisajística. También se prevé la posibilidad de construir una balsa y sistemas de nieve artificial para asegurar la apertura en temporadas con escasas precipitaciones y prolongar la duración de la nieve en las pistas.

En cuanto a los servicios, el proyecto ofrece respuesta a demandas históricas de las personas usuarias, como la posibilidad de construir una cafetería con aseos en la base intermedia, la creación de un hangar y talleres para el mantenimiento de maquinaria y remontes -con el consiguiente ahorro energético- y la ampliación del edificio de usos múltiples para mejorar la escuela de esquí, las oficinas y el alquiler de material.

La iniciativa "apuesta de manera decidida" por desestacionalizar Fuentes de Invierno y permitir su apertura fuera del periodo invernal para actividades como el senderismo, el ciclismo o las pruebas deportivas, con el fin de "dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades en Aller y en todo el valle a lo largo de todo el año".

ELECTRIFICACIÓN DE FUENTES DE INVIERNO

Dentro del marco de mejora ambiental y modernización de la estación, el Gobierno de Asturias firmó un convenio con la Diputación de León para garantizar la electrificación del equipamiento. Este acuerdo permitirá próximamente aprovechar la infraestructura existente en San Isidro y asegurar un suministro eléctrico eficiente, un paso imprescindible para avanzar en el desarrollo integral del complejo.

Con este proyecto, el Principado "refuerza su compromiso con Fuentes de Invierno", al combinar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y social, al tiempo que apuesta por su condición de recurso estratégico para el turismo activo y la práctica deportiva.