Sale a licitación el proyecto para la variante de Cayés (Llanera) para vehículos pesados

Infografía de la variante de Cayés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado por 50.000 euros la redacción del proyecto para construir un nuevo vial de titularidad municipal que permitirá desviar el tráfico pesado de la localidad de Cayés, en Llanera. La nueva infraestructura, de aproximadamente 1,4 kilómetros, conectará La Ponte de Cayés con la carretera A-380 y la AS-17, un itinerario alternativo para los vehículos pesados que mejora la movilidad en la zona. El plazo previsto para redactar el proyecto es de tres meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 23.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias desarrollará la actuación en el marco del programa de obras cooperables que impulsa en colaboración con los ayuntamientos. Según ha informado el Principado en nota de prensa, la licitación "es fruto del trabajo conjunto y de la coordinación entre el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Llanera para ofrecer una solución rápida, eficaz y consensuada a una demanda del municipio". La previsión es que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2027.

El nuevo vial permitirá retirar buena parte del tráfico pesado del centro de Cayés, de modo que aumentará la seguridad vial y se reducirán las molestias derivadas del paso continuo de vehículos de gran tonelaje. También contribuirá a favorecer una convivencia más segura y cómoda.

El Ayuntamiento de Llanera ya ha previsto en su planeamiento urbanístico el corredor por el que discurrirá la infraestructura. El trazado seguirá la margen derecha del río Nora, desde el entorno de La Ponte de Cayés hasta su conexión con la A-380 y la AS-17, para configurar un recorrido alternativo que mejorará la funcionalidad de la red viaria.

La licitación del proyecto supone un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura largamente demandada que mejorará la movilidad, incrementará la seguridad y elevará la calidad de vida de la ciudadanía.