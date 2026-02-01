SALENOR 2026 ultima los preparativos para su nueva edición a celebrar los próximos 23, 24 y 25 de febrero

Archivo - El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, visita Salenor en la edición de 2024. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Servicios, Industria y Navegación de Avilés convoca una nueva edición del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte SALENOR para los próximos 23, 24 y 25 de febrero, en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena, de Avilés.

SALENOR está organizado por la Cámara Oficial de Comercio, con el apoyo del Gobierno del Principado, a través de la Dirección General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Avilés y Caja Rural de Asturias Una apuesta por un sector clave para la economía SALENOR es una de las mayores apuestas de la Cámara Oficial de Comercio, ya que se trata de un sector decisivo para la economía del país.

La industria española de la alimentación y bebidas, a la que está dedicada este Salón, es la cuarta de Europa en volumen, sólo por detrás de Alemania, Francia e Italia. Las anteriores ediciones han situado a SALENOR como un referente del sector alimentario y del equipamiento, convirtiéndose en el punto de encuentro de proveedores y clientes de toda España.

Una edición más, SALENOR será el punto de encuentro entre productores del sector agroalimentario asturiano con potenciales compradores del ámbito nacional y regional mediante reuniones encaminadas a abrir nuevos mercados. Está acción se lleva a cabo con el apoyo del Principado, a través de la Dirección General de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

La próxima edición del Salón acogerá, como viene siendo habitual, el Concurso Nacional de Cortadores de Jamón, Corjamón, la IV edición del Concurso al Mejor Bombón Artesano de Asturias, un evento que*busca poner en valor a los reposteros, maestros pasteleros, confiteros y jefes de partida de postres de los establecimientos asturianos, catas, demostraciones y experimentos gastronómicos de la mano de grandes chefs.

Además, se procederá a una nueva entrega del Galardón SALENOR con el que se clausurará el Salón, para reconocer a profesionales o entidades que hayan sobresalido por su trayectoria en el sector de la alimentación.