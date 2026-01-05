La salida de la Cabalgata de los Reyes Magos se adelanta a las 17:30 horas, una hora antes de lo previsto

Archivo - Cabalgata de Avilés en una imagen de arhivo. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS - Archivo

AVILÉS 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La salida de la Cabalgata de los Reyes Magos de Avilés se adelanta a las 17:30 horas, una hora antes de lo previsto. Será a las 16:30 horas cuando sus Majestades los Reyes Magos de Oriente lleguen un año más a Avilés por mar. Desembarcarán en el puerto deportivo de la ría avilesina, a la altura de la escultura Avilés. Allí serán recibidos por la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso. Acto seguido serán trasladados y escoltados por la Policía Local hasta el colegio público El Quirinal para dar inicio a la cabalgata.

El cortejo real partirá a las 17:30 horas (una hora antes de lo previsto) y estará arropado por un séquito de más de 300 personas que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de Avilés.

La comitiva la abrirán marionetas, renos gigantes y bolas de Navidad con vida propia, para dar paso a SAR el Príncipe Aliatar que llega a Avilés escoltado por una centuria romana y su tradicional séquito de jinetes.

Tras ellos llegará la primera carroza con el Rey Melchor que vendrá arropado por la música y los recuerdos de la Europa Imperial, con princesas Sisi y príncipes del siglo XVII. Gaspar nos trasladará a Asia con geishas y toques orientales y por último el Rey Baltasar que nos evocará a África y que estará arropado por los miembros del grupo 'Voces de Benín'.

El diseño de las carrozas reales está basado este año en las escalinatas de los grandes palacios imperiales con colores verdes, rojo, blanco y dorado. Los Reyes Magos juntos a sus pajes irán subidos en unos tronos de más de cuatro metros de altura que han sido construidos por el artesano local Miguel Mulero.