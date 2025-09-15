El Salón Internacional de les Sidres de Gala se celebra en la ciudad del 25 al 28 de este mes

Presentación de la decimoquinta edición del Salón Internacional de les Sidres de Gala (Sisga). - VISITA GIJÓN

El certamen permitirá poner en contacto a productores locales con otros de fuera de Asturias

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decimoquinta edición del Salón Internacional de les Sidres de Gala (Sisga) se desarrollará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro del 25 al 28 de este mes.

El evento, que aúna un amplio abanico de actividades, busca dar mayor visibilidad a la sidra y a la cultura asturiana entre el público extranjero, acercar al consumidor local la producción internacional y las elaboraciones asturianas que van más allá de la sidra tradicional.

Según una nota de prensa de Visita Gijón, también persigue fortalecer tanto los lazos comerciales como la cooperación entre profesionales sidreros de distintos lugares del planeta.

El certamen se complementará con propuestas previas y posteriores al congreso, al objeto de poner en contacto a los visitantes con productores locales y de facilitarles un itinerario adaptado a sus intereses. Para ello, se desarrollarán actividades ligadas a la sidra, la gastronomía y la cultura asturianas, como la Ruta'l Quesu y la Sidre y visitas a llagares, sidrerías o pumaradas, entre otras opciones.

El director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera, por su parte, ha destacado que "la sidra se ha convertido en un motor turístico que complementa la oferta cultural, patrimonial y natural de Gijón y de toda Asturias, y que además refuerza nuestra estrategia de desestacionalización y de atracción de visitantes durante todo el año".

Si bien la programación está diseñada principalmente para especialistas del sector, con la excepción de la Cata abierta a todo el público, en varias de las actividades se reservarán una decena aproximadamente de plazas para quienes deseen sumarse.

Asimismo, el encuentro cuenta con la presencia de llagareros de tres continentes. El grupo más numeroso es el europeo, aunque también acuden representantes de Asia y América.