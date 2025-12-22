Salud administra 262.000 vacunas contra la gripe y mantiene hasta mañana la campaña sin cita previa por las tardes

Centros de salud que aplicarán la profilaxis esta tarde y mañana, en horario de 16.00 a 20.00 horas.
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 22 diciembre 2025 14:13
OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) sigue ampliando la cobertura frente a la gripe mediante la campaña anual de vacunación, en la que han participado hasta ahora 262.296 personas. De ellas, 171.472 son mayores de 64 años, lo que supone que un 57,27% de este sector poblacional, uno de los más expuestos a posibles complicaciones con la enfermedad.

Según ha informado el Principado este lunes a través de una nota de prensa, también se ha administrado la profilaxis a 10.635 niños menores de 5 años, lo que representa un 56,28% del total en esta franja de edad. Dentro de los grupos de riesgo o con mayor exposición al virus, también se han vacunado 7.793 trabajadores sanitarios, 4.284 embarazadas y 10.044 personas mayores que viven en residencias.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacuna es la mejor herramienta para proteger a la población contra el virus. También recomiendan el uso de mascarillas en espacios cerrados si se perciben síntomas como tos, estornudos y congestión nasal, así como en centros sanitarios y sociosanitarios, farmacias y medios de transporte público.

La gripe puede causar complicaciones graves, especialmente en el caso de las personas mayores, menores de 6 a 59 meses, enfermos crónicos, personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

Con el objetivo de seguir ampliando la protección frente al virus, la campaña de vacunación sin cita por las tardes se mantiene hasta mañana día 23 de diciembre.

