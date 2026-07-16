PLayas sin humo en Valdés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud amplía la Red Asturiana de Playas sin Humo con la incorporación de cinco arenales del concejo de Valdés: Otur, Luarca, Salinas (Luarca), Cadavedo y Cueva. Esta iniciativa, voluntaria y de carácter educativo suma ya 70 puntos de litoral distribuidos en quince municipios comprometidos con la promoción de una vida libre de tabaco.

Valdés participa por primera vez en este proyecto, orientado a la difusión de hábitos saludables y la protección medioambiental. Según ha explicado Salud en nota de prensa, su incorporación supone un nuevo impulso a la red, que sigue creciendo año tras año con nuevos espacios libres de humo.

La Red Asturiana de Playas Sin Humo promueve la concienciación ciudadana frente al tabaquismo y fomenta el respeto por el entorno natural. Los arenales adheridos se conciben como espacios en los que se promueven estilos de vida saludables y se contribuye a la conservación de espacios públicos más limpios y sostenibles.

Además de Valdés, este año también se ha adherido a la red Llanes, con 20 arenales: El Sablón, Andrín, Antilles (Cué), Ballota, Barro, Borizu, Buelna, Cuevas del Mar, Guadamía, La Huelga, Las Cámaras (Celoriu), Palombina, Poo, San Antolín, San Antonio, San Martín, Torimbia, Toranda, Toró y Vidiago (Bretones o Novales).