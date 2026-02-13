Salud atiende cada año entre 25 y 30 casos de cáncer infantil en Asturias, con una supervivencia cercana al 80%

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, en el acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil que organiza la Asociación Galbán en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). - GOBIERNO DE ASTURIAS

La consejería realiza este balance con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud atiende cada año entre 25 y 30 casos de cáncer infantil en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se concentra toda la asistencia oncológica a la población infantojuvenil de la comunidad, con una supervivencia relativa próxima al 80% a los cinco años del diagnóstico. Esta cifra, superior a la de la población adulta, oscila entre el 75% y el 90% y se asemeja tanto a la media del Sistema Nacional de Salud como a la de los países del próximos.

Las leucemias y los linfomas representan más de un tercio de los diagnósticos, seguidos por el cáncer del sistema nervioso central, el tumor sólido más frecuente en la edad pediátrica.

Salud ha realizado este balance con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero. La jornada persigue sensibilizar a la ciudadanía sobre los desafíos a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes afectados por esta enfermedad, así como sus familias.

Esta efeméride también permite insistir en la necesidad de garantizar que todos los menores, en cualquier lugar del mundo, puedan acceder a un diagnóstico precoz y a un tratamiento adecuado. En este contexto, durante el último año, la Unidad de Oncohematología Pediátrica del HUCA ha participado activamente en misiones de evacuación de menores gazatíes con cáncer.

Estas actuaciones están coordinadas por equipos de los ministerios de Sanidad y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En una de esas actuaciones, el doctor Fernando Aguirregomezcorta, pediatra oncólogo del HUCA y representante de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, se desplazó a El Cairo para valorar la acogida y tratamiento en España de 13 niños gazatíes y sus familias. Actualmente, el equipo del HUCA trata o realiza un seguimiento estrecho a cuatro pacientes de Gaza.

La Unidad de Oncohematología Pediátrica trabaja de manera coordinada con todas las especialidades pediátricas y servicios del hospital para asumir el tratamiento de los tumores infantiles de Asturias. Este órgano cumple con las recomendaciones de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud y mantiene comunicación constante con las unidades nacionales de referencia, a las que deriva a los menores cuando requieren cirugías complejas o tratamientos altamente especializados, como la protonterapia.

El HUCA aborda el cáncer infantil -cada vez más curable- desde un enfoque integral que abarca tanto a los pacientes como a sus familias, dado que los tratamientos suelen ser complejos y prolongados. En la atención interviene personal médico y de enfermería especializado, profesionales de psicología y trabajo social, así como el equipo de Aulas Hospitalarias. La unidad forma parte de diversos grupos cooperativos nacionales y participa en ensayos clínicos y proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional.

Por su parte, la Unidad de Trasplante Hematopoyético del Servicio de Hematología y Hemoterapia realiza cada año entre 90 y 100 trasplantes de médula ósea. En el campo pediátrico se llevan a cabo unos cinco anuales, entre niños y adolescentes. Estos injertos abarcan todos los rangos de edad y modalidades, incluidas las de alta complejidad, una prestación que solo ofrecen unos treinta hospitales en toda España.

El HUCA dispone, asimismo, de aceleradores lineales de partículas de última generación, que permiten optimizar los tratamientos mediante avanzados programas de radioterapia.