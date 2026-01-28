Salud concluirá en los próximos días la estructura del nuevo consultorio de Vega La Camocha

Visita de la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, a las obras del nuevo consultorio de Vega-La Camocha, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha anunciado este miércoles que finalizará en los próximos días la estructura del nuevo consultorio de Vega-La Camocha, en Gijón.

Así lo ha indicado durante la visita a las obras de este equipamiento, que, según una nota de prensa del Gobierno autonómico, triplicará la superficie actual e incorporará nuevas prestaciones.

Saavedra ha destacado que las obras, que avanzan a buen ritmo y suponen una inversión de 3,6 millones, permitirán poner a disposición de la población de la parroquia y del personal sanitario un espacio "moderno, confortable y accesible".

El centro, que contará con dos plantas en altura y una más subterránea, se levanta en la misma ubicación del consultorio actual para mantener la facilidad de acceso, dada su situación estratégica, y ofrecer servicio a un área en continua expansión.

El edificio, que triplica la superficie disponible hasta ahora, dispondrá de 900 metros cuadrados útiles para ampliar los servicios. Así, se creará una unidad de apoyo asistencial con una sala de nuevas tecnologías, otra de observación y tratamientos y una más de extracciones polivalente con sus zonas de espera. El diseño, además de responder a las necesidades actuales, está adaptado para posibles ampliaciones futuras.

La planta baja será la principal, con la zona de acceso y circulación y el área de administración, más amplia que ahora y con un despacho de atención para la ciudadanía.

Asimismo, el espacio destinado a la actividad asistencial incluye cuatro consultas de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, dos más que hasta ahora, y sus correspondientes salas de espera.

También estarán en este nivel la Unidad de Pediatría, con dos consultas de Medicina y Enfermería, y una nueva consulta polivalente. Este piso se completa con aseos públicos adaptados para personas con movilidad reducida y un baño específico para pacientes con ostomía.

El área de personal, servicios generales e instalaciones se ubicará en la primera planta, donde el espacio para profesionales se duplicará mediante la creación de dos salas independientes: una para descanso y otra para reuniones.

En el caso del sótano, se destinará a aparcamiento de bicicletas y de vehículos del personal sanitario, con 18 plazas para automóviles, incluida una para personas con movilidad reducida.

En cuanto a la urbanización de la parcela, justo frente al acceso principal del centro se habilitará un espacio abierto, en forma de plaza, que servirá de punto de encuentro y donde confluirán todos los itinerarios peatonales del entorno. Además, se creará otra área de descanso, separada de la plaza por la vía de acceso al edificio.

Han destacado, asimismo, que este centro dispondrá también de una acera perimetral de protección y nuevas zonas verdes, que mejoran la integración del edificio en el paisaje urbano y proporcionan un entorno más amable y funcional.