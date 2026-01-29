Salud concluye la renovación del sistema de tratamiento del agua en el Hospital Valle del Nalón

Depósitos de agua del hospital valle del nalón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha finalizado la reparación e instalación del sistema de tratamiento del agua en los depósitos del Hospital Valle del Nalón, que ha supuesto una inversión de 202.473 euros.

La obra ha consistido en reparar e impermeabilizar los depósitos, dos construcciones independientes del centro sanitario desde las que se distribuye el agua al hospital mediante una estación de bombeo, según ha informado el Principado en nota de prensa. También se ha reforzado la estructura de ambos contenedores y se han remozado los sistemas de recirculación de agua y de control de cloro y PH, con el fin de garantizar la máxima calidad del suministro.

Asimismo, se han renovado los cuatro registros y el acceso a los depósitos y se ha reparado el cerramiento de la cabina exterior de la sala de control.