Salud constanta una estabilización de los casos leves de salud mental tras el repunte provocado por la pandemia

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha afirmado este viernes que los casos relacionados con salud mental, como la ansiedad, depresión o los trastornos del sueño, que repuntaron tras la crisis sanitaria de la Covid-19, muestran signos de estabilización durante el presente año. "Esa subida parece que se está estabilizando", ha asegurado en Siero, subrayando que no se trata de patologías graves, sino de trastornos que, aunque generan un alto volumen de consultas, no suponen un incremento en los casos de enfermedad mental grave.

La titular de Salud ha recordado que este aumento de diagnósticos se viene observando desde la pandemia y que la crisis sanitaria supuso un punto de inflexión, especialmente en la población infanto-juvenil. En este sentido, ha destacado el refuerzo de recursos impulsado por el Gobierno asturiano para hacer frente a esta demanda creciente.

"Estamos aumentando los recursos para poder dar una respuesta. Estamos con el hospital de día infantil-juvenil y toda la red que ya teníamos, que se está extendiendo, pero estamos creciendo, queremos crecer en Gijón con otro hospital de día infantil-juvenil. Es algo que se va a extender tanto en recursos materiales como también en recursos de profesionales", ha declarado en la I Feria de Salud Mental, en Siero.

El alcalde, Ángel García, ha hecho hincapié en la necesidad de un abordaje más humano y cercano de esta problemática. "A veces, debemos preguntarnos cómo, en un país y en una sociedad con tanto bienestar, seguimos teniendo tantos problemas de salud mental y, en consecuencia, dedicar más atención y recursos para afrontarlos", ha expresado.

"Es una enfermedad como cualquier otra a la que hay que dedicar cariño y atención. No basta con contar con buenas infraestructuras y servicios públicos", ha añadido.