Salud destaca que la tasa de médicos de familia es "de las mayores" del país

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, el socialista Pablo Fernández Muñiz, ha asegurado este martes que la tasa de médicos de familia en Asturias es "de las mayores" del país, aunque ha reconocido que no es suficiente.

Fernández ha respondido este martes a varias preguntas de la oposición en el pleno, relativas a la atención primaria y el sistema de salud. Durante su intervención, el consejero ha remarcado que "no da igual" quien gobierne, destacando que hay otras comunidades autónomas en las que se busca la "privatización" de la atención primaria. Así, ha dicho que hay CCAA en las que no se han ofertado plazas MIR en Atención Primaria mientras en Asturias se han aumentado "al doble".

El titular de Salud ha puesto en valor, asimismo, la estrategia para el nuevo enfoque de la Atención Primaria, las acciones destinadas a reforzarla, la desburocratización, la implantación de la receta electrónica hospitalaria, así como la captación de profesionales y la oferta pública de empleo para reducir la temporalidad.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha reprochado al consejero que, en materia de Atención Primaria, el Gobierno asturiano dedica "palabras" pero estas "no van acompañadas de hechos concretos" o al menos no de "suficientes actuaciones". En este punto, ha reprochado al consejero que "siempre" diga que faltan médicos porque el Gobierno del PP redujo las plazas MIR y no tenga en cuenta que las condiciones laborales que ofrece Asturias "tampoco son atractivas" y hacen que los médicos recién titulados "prefieran otras especialidades".

Entiende Pumares que la Consejería de Salud "comparte responsabilidades" con el Ministerio de Sanidad ante la falta de profesionales.

EL GRUPO MIXTO CREE QUE LAS ÁREAS SANITARIAS SON "UN FRENO"

Por otro lado, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha interpelado al consejero sobre el sistema de salud y su nivel asistencial, destacando que la actual división en ocho áreas sanitarias es "un freno" en la región.

Fernández Bartolomé ha pedido que se reformen las áreas y ha llamado al acuerdo con el resto de fuerzas políticas del hemiciclo para poder abordar este cambio. Ha abogado también por la profesionalización de la gestión en los centros de salud, una gestión que esté "incentivada" y que "funcione por objetivos".

A este respecto, el consejero ha dicho que, si bien "hay capacidad de mejora" en la gestión sanitaria, Asturias "tiene consolidado" un modelo sanitario "sostenible" con una "gran capacidad de prestación de servicios" y con la ciudadanía "en el centro".

Ha mencionado en este contexto inversiones en todas las áreas sanitarias, así como la apuesta por la alta tecnología diagnóstica y terapéutica.

Finalmente, ante una pregunta del diputado de Podemos Ricardo Menéndez, el consejero ha avanzado que la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria de Cabueñes se pondrá en funcionamiento "de forma inminente", tras su cierre por la pandemia.