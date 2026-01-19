Salud habilita un acceso peatonal al consultorio de Ayones, en Valdés, y mejora el aislamiento del centro

Consultorio - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha invertido 31.133 euros en varias obras de mejora del consultorio de Ayones (Valdés), que atiende a 189 personas. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este lunes el equipamiento junto con el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y el alcalde del municipio, Óscar Pérez.

La principal actuación consistió en crear un itinerario peatonal al centro desde el aparcamiento. En el exterior, también se desbrozó el terreno para dejar libres las escaleras de acceso posterior y de la pista deportiva, lugar de estacionamiento para los vehículos, y se limpió el pavimento.

Asimismo, se reparó la fachada deteriorada, se mejoró el sistema de evacuación de aguas de cubierta y se eliminaron elementos que transmiten humedad.

En el interior, se ejecutaron varias reformas, entre ellas el refuerzo de la puerta de entrada y mejoras en el aislamiento térmico y la instalación eléctrica.

El consultorio de Ayones es uno de los seis dispositivos periféricos de la zona básica de salud de Trevías y que dependen del centro de salud de esta localidad, a 13 kilómetros de distancia. Presta atención a 189 personas y se pasa consulta de medicina y enfermería cada lunes.

La zona básica de salud de Trevías tiene 3.306 tarjetas sanitarias, 223 de pediatría y cuenta con los consultorios periféricos de Cadavedo, Querúas, Carcedo, Muñás, Paredes y Ayones. La Consejería de Salud también ejecutará este año obras de mejora en el consultorio de Paredes y su acceso.