Salud recomienda hábitos de vida saludables y participar en los programas de cribado en el Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial Contra el Cáncer. - PRINCIPADO

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud aconseja a la ciudadanía, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, mantener hábitos de vida saludables y participar en los programas de cribado que ofrece el sistema sanitario público como estrategia de prevención frente a esta enfermedad.

Recuerdan desde Salud que hábitos nocivos como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol o la obesidad, estrechamente relacionados con algunos de los tumores más frecuentes, mantienen una alta prevalencia entre la población asturiana. Así inciden en que la prevención es la vía más eficaz y eficiente para prevenir y controlar esta patología.

PROGRAMAS DE CRIBADO EN ASTURIAS

Recuerdan además que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ofrece en la actualidad tres programas de cribado para favorecer el diagnóstico temprano de otros tantos tipos de cáncer: colorrectal, de mama y de cérvix.

En este sentido reiteran desde la consejería que la detección temprana es fundamental para abordar el tratamiento y para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas afectadas.

En cuanto al cribado de mama, en 2024, último año con la estadística completa, se invitó a participar en este programa a 77.500 mujeres. De ellas, realizaron la prueba 56.447, lo que supone un nivel de participación del 72,8%. Entre quienes la hicieron, 49.326 tuvieron un resultado negativo, es decir, el 87,4%. El resto, 637 personas, precisaron más pruebas para confirmar el diagnóstico y de ellas, 271 se confirmaron diagnóstico, lo que supone un 0,48% del total de las mujeres que participaron en el programa.

El 94% de las mujeres recibieron su diagnóstico antes de dos meses desde la primera valoración. El 6% restante (13 mujeres) superaron ese plazo, bien porque tuvieron que realizar más pruebas o porque decidieron continuar el proceso en la sanidad privada, por lo que no hay datos.

Respecto al cribado del cáncer colorrectal, la participación en este programa es más baja y ronda el 37%. Con todo, desde su implantación en Asturias, en 2019, ha permitido detectar 740 carcinomas y 7.109 lesiones precancerosas. El balance de esta iniciativa refleja que 1.693 de los daños detectados eran de alto riesgo (24%), 2.702 de riesgo medio (38%) y 2.702 de baja amenaza (38%).

Para incrementar la participación, la consejería trabaja para reducir el número necesario de visitas al centro de salud y próximamente las muestras podrán enviarse a domicilio.

En cuanto al cáncer de cérvix, el programa poblacional se dirige a mujeres de 25 a 65 años que mantengan o hayan mantenido relaciones sexuales. Su implantación comenzó en 2024 y ya se realiza en las áreas de Gijón, Avilés, Nalón y Caudal.

En las próximas semanas se extenderá también al suroccidente y al oriente. Además, está previsto que en Oviedo comience antes del verano para que todas las asturianas tengan acceso a las pruebas este año. El programa se dirige a aquellas que practiquen o hayan mantenido relaciones sexuales y cuya edad se sitúe entre los 25 y los 65 años.