Salud refuerza las urgencias en Asturias ante el eclipse y ultimará un protocolo para problemas oculares

Personas con gafas de eclipse - SITEMINDER

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha anunciado un refuerzo del centro coordinador del SAMU y de los puntos de urgencias de atención primaria de la región ante la previsión de afluencia de ciudadanos por el eclipse solar, al tiempo que ha alertado del riesgo que supone utilizar gafas de protección que no estén homologadas.

Según ha explicado la titular de Salud en unas declaraciones remitidas a los medios tras su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, la administración autonómica ha finalizado un protocolo elaborado conjuntamente con el servicio de Oftalmología que se enviará este próximo lunes a todos los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como de atención primaria. El objetivo de este documento es establecer una primera toma de contacto asistencial para atender cualquier problema ocular derivado de la observación del fenómeno.

En relación con las medidas de seguridad, Saavedra ha hecho hincapié en la necesidad de usar únicamente gafas homologadas, advirtiendo de que se ha detectado la comercialización y compra de productos que carecen de dicha certificación.

"AUNQUE ESTÉ A OSCURAS EL SOL SIGUE ESTANDO AHÍ Y TÚ TIENES QUE PONERTE LAS GAFAS"

La consejera ha recordado que durante la fase de oscuridad de un eclipse total se pierde el reflejo de protección natural de los ojos, como el lagrimeo o el parpadeo instintivo, por lo que la miradas directas al Sol pueden producirse sin molestia inmediata a pesar de que la radiación solar permanece activa. Por ello, ha insistido en la importancia de mantener las gafas puestas durante todo el evento.

"Durante el eclipse, como va a estar a oscuras, tú no vas a tener esa sensación, pues puedes mirar directamente al Sol sin esa molestia, por eso hay que recordar que aunque esté a oscuras el Sol sigue estando ahí y tú tienes que ponerte las gafas", ha remarcado la consejera.