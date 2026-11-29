Archivo - Asturias-Sespa prorroga una semana más la vacunación contra la gripe sin cita previa y en horario de 16.00 a 20.00 horas - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional que impulsa el Servicio de Salud del Principado (Sespa) suma ya 263.910 dosis administradas, según los datos actualizados a 22 de noviembre. La cobertura supera el 50% en dos de los principales grupos prioritarios de la estrategia: la población menor de cinco años y las personas mayores de 64.

La campaña tiene como objetivo reforzar la protección de la infancia, las personas mayores y los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas a la gripe. Los resultados muestran un incremento sostenido de la participación en todos los grupos a los que se aconseja la profilaxis.

Entre las personas mayores de 60 años se han administrado ya 183.690 dosis, lo que supone un 47,4% de cobertura. Entre ellas, 161.460 superaban los 64 años, un grupo en el que la cobertura alcanza el 53,2%.

Respecto a la población infantil menor de cinco años, se ha administrado la vacuna a 1.804 niños, lo que supone una cobertura del 50,6%. Además, en el grupo de 5 a 13, incorporado este año a la campaña, se han administrado 22.403 dosis, con una cobertura del 36,1%, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano.

La inmunización ha llegado también a otros colectivos prioritarios. Hasta ahora se ha administrado la vacuna a 6.628 profesionales sanitarios, 2.355 mujeres embarazadas y 11.536 personas residentes en centros sociosanitarios.

Con el fin de facilitar el acceso a la campaña, el Sespa mantiene puntos de vacunación sin cita previa en las tres áreas sanitarias. En el área sanitaria I, los dispositivos funcionan entre las 15:30 y las 20:00 horas en los centros de salud de Vegadeo, Navia, Luarca y Luanco (miércoles); Castrillón (lunes y miércoles); El Quirinal (miércoles y viernes); Corvera (lunes) y Pravia (jueves).

En el área sanitaria II continúan habilitados puntos de vacunación en los centros de salud de Cangas del Narcea y Pola de Lena (lunes); Tineo, Lugones y Mieres Sur (miércoles); Grado y Pola de Siero (jueves), y La Corredoria, en Oviedo, (miércoles y viernes). En la capital del Principado también permanecen operativos los dispositivos de La Lila, Pumarín y La Ería los lunes, miércoles y viernes. Los dispositivos estarán operativos de 13.30 a 20.00 horas.

En el área sanitaria III se puede acudir sin cita previa a los centros de salud de La Calzada II, El Parque, Puerta La Villa y El Llano (lunes, miércoles y viernes); Roces-Montevil, Arriondas, Ribadesella y La Felguera (miércoles); Villaviciosa, Candás, Cangas de Onís y El Entrego (jueves), y Llanes y Pola de Laviana (viernes), también en horario de 15.30 a 20.00 horas.

Además de la modalidad sin cita previa, la ciudadanía puede solicitar día y hora para vacunarse a través de su centro de salud o llamando al teléfono 984 27 80 00, habilitado para facilitar el acceso a la campaña y reforzar la protección frente a la gripe estacional.