Salvemos la Vega pide a Cultura que intervenga en la Fábrica de Armas para "proteger el patrimonio asturiano"

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Salvemos la Vega ha exigido este jueves la "intervención inmediata" de la Consejería de Cultura en el recinto de la Fábrica de Armas de La Vega y ha solicitado la paralización del convenio urbanístico hasta que se realicen estudios arqueológicos "rigurosos". " "Tiene la obligación de proteger el patrimonio asturiano ante cualquier entidad que atente contra su integridad", ha apuntado.

En una nota de prensa, el colectivo ha reclamado a la Consejería, como administración competente en materia de patrimonio, que se persone en el recinto, requiera al Ayuntamiento de Oviedo "todos los informes ocultados hasta la fecha" por el alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Ignacio Cuesta, y plantee la supresión del vial previsto en el ámbito.

Según la plataforma, investigaciones anteriores ya habían planteado la necesidad de estudios más exhaustivos. En este sentido, ha señalado que el grupo del catedrático de la Universidad de Oviedo José Avelino Gutiérrez propuso en su momento excavaciones que finalmente fueron descartadas por el Ayuntamiento. Suma que la arqueóloga Esperanza Martín, responsable de una reciente valoración mediante georradar en el entorno de La Vega, también ha solicitado excavaciones manuales para determinar la antigüedad y naturaleza de los restos detectados.

Salvemos la Vega sostiene que la ubicación, profundidad y orientación de los restos "coincide con la estimación de los expertos de la localización del palacio perdido del rey Alfonso II de Asturias" y advierte de que el vial de alta capacidad previsto en el convenio atravesaría esa zona, lo que ha considerado "totalmente incompatible con la correcta preservación de cualquier tipo de hallazgo arqueológico".

Asimismo, ha criticado que el Ayuntamiento no contemple retrasos en el cronograma de las obras ni una reformulación del plan. La plataforma ha señalado que, si la Consejería de Cultura no actúa, podría incurrir en "omisión de funciones in vigilando" y convertirse en "cómplice" de posibles delitos contra el patrimonio.