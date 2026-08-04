San Martín de Oscos reabre el histórico Palacio de Mon para convertirse en centro gastronómico y cultural

Inauguración del palacio de Mon, en San Martín de Oscos, tras su rehabilitación. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha inaugurado este martes en San Martín de Oscos el Centro Gastronómico y Cultural Palacio de Mon, tras la rehabilitación del inmueble, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación, financiada con 1,4 millones de fondos europeos Next Generation, abrie una nueva etapa para su uso público, centrado en la cocina tradicional, la cultura y la dinamización del territorio.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presidido el acto inaugural junto con el alcalde del concejo, Pedro Álvarez; la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

Según ha detallado el Principado en nota de prensa, las obras realizadas han permitido rehabilitar el inmueble respetando sus valores históricos y arquitectónicos, así como incorporar nuevos espacios e instalaciones que garantizan su uso como equipamiento público.

La intervención incluyó trabajos de consolidación estructural, restauración de fachadas, cubiertas e interiores; mejora de los elementos originales y adaptación de los servicios e instalaciones a las necesidades actuales. Todo el proceso se desarrolló bajo criterios de conservación patrimonial y contó con la colaboración de especialistas en historia y arqueología, así como con un seguimiento arqueológico durante las obras.

La programación de esta tarde ha servido para presentar el proyecto de rehabilitación y los nuevos usos del equipamiento. También ha incluido una visita guiada al palacio a cargo del cronista oficial de la comarca, José Antonio Álvarez Castrillón; una demostración culinaria del pastelero Jonathan González; una degustación de productos locales y un concierto.

La vicepresidenta ha destacado que el proyecto que hoy sale adelante en Mon, "mira al futuro desde el respeto a su historia". "Recuperamos un edificio excepcional para convertirlo en un espacio vivo en el que patrimonio, gastronomía, cultura y conocimiento se unen para generar nuevas oportunidades para San Martín de Oscos, para el occidente y para toda Asturias", ha valorado.

Llamedo ha destacado, además, que esta intervención refleja la apuesta del Gobierno de Asturias por una conservación activa del patrimonio. "Conservar también significa dar una nueva vida a nuestros edificios históricos. El palacio de Mon deja de ser únicamente un testimonio del pasado para convertirse en un lugar de encuentro, aprendizaje y actividad, capaz de atraer visitantes, fortalecer la identidad del territorio y contribuir a fijar población y generar oportunidades", ha afirmado.

La apertura del palacio de Mon marca el inicio de una nueva etapa para el equipamiento, concebido como centro de referencia para la gastronomía rural del occidente, los oficios tradicionales, el patrimonio y la cultura vinculada al paisaje.

El proyecto pretende convertir el edificio en un espacio dinámico y conectado con el territorio, capaz de generar actividad durante todo el año. Entre las iniciativas previstas figuran actividades educativas dirigidas a escolares del occidente, talleres de cocina tradicional y repostería, así como encuentros especializados sobre gastronomía, comunicación y periodismo gastronómico.