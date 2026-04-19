San Martín del Rey Aurelio convoca el 27 Certamen Nacional de Pintura Nicanor Piñole

Algunos De Los Cuadros Seleccionados Que Se Expusieron En La Casa De La Juventud Ediciones Pasadas. - AYTO. SMRA

OVIEDO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha convocado la vigésimo séptima edición del Certamen Nacional de Pintura Nicanor Piñole, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 9 de mayo.

Según ha informado el Consistorio, los artistas interesados podrán presentar hasta dos obras inéditas y originales a través de la plataforma MundoArti, en el marco de una de las citas culturales más longevas organizadas por la Concejalía de Cultura.

Una vez finalizado el plazo, el jurado realizará una selección de obras finalistas que serán expuestas del 5 al 19 de junio en la Casa de la Juventud de Sotrondio.

De entre las piezas seleccionadas se elegirá la obra ganadora, cuyo autor recibirá un premio de 1.500 euros. La entrega del galardón tendrá lugar el mismo día de clausura de la exposición en el Aula Cultural Onofre Rojo.

La obra premiada pasará a ser propiedad municipal y se integrará en el patrimonio del Ayuntamiento, quedando expuesta en dependencias públicas, como es habitual en este certamen.

En la edición anterior, celebrada coincidiendo con el 40 aniversario del certamen, se presentaron un total de 117 obras de 76 autores procedentes de todas las comunidades autónomas. El artista Jorge Nava resultó ganador con la obra 'Sin título', seleccionada entre trece finalistas.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha convocado también una categoría escolar dirigida a centros educativos del municipio, cuyas obras serán igualmente expuestas en las mismas fechas y espacio, con premios para los mejores trabajos.