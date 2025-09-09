San Martín del Rey Aurelio inaugura la FEMEX 2025 y celebra su primer aumento de población en veinte años

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, en la inauguración de la Feria de Muestras Femex 2025. - SMRA

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Martín del Rey Aurelio (SMRA) ha iniciado una fase de crecimiento poblacional tras veinte años de descenso continuado. Así lo ha destacado este martes el alcalde del municipio, José Ramón Martín Ardines, durante la inauguración de la 33 Edición de la Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX, que se celebra desde este martes hasta el domingo 14 de septiembre en el parque de El Florán, con actividades culturales, deportivas y lúdicas para todos los públicos.

Según el regidor, la población cerró diciembre de 2024 con 15.553 habitantes, 135 más que el año anterior, y en septiembre de 2025 se sitúa en 15.847 vecinos. Ardines ha señalado que factores como "la centralidad de San Martín en el contexto de la región, la vivienda asequible, los buenos servicios y la calidad de vida de un municipio rodeado de naturaleza son polos de atracción para atraer y fijar población, como lo demuestran los datos".

El alcalde también ha resaltado las políticas sociales de empleo, con 524 puestos movilizados hasta la fecha y 10,9 millones de euros de inversión aportados por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Además, informó de las inversiones con cargo a los remanentes de tesorería de 2024 y 2025, que suman 3,3 millones de euros, y del avance de las obras del centro de salud.

Junto a esto, Ardines ha puesto en valor la nueva Agrupación de Comerciantes de San Martín y a reivindicado el carácter solidario del municipio.

El programa incluye baile, música, teatro, literatura, mesas redondas, competiciones deportivas, talleres infantiles y gastronomía. El mercado de artesanía y el certamen ganadero completan la feria, que contará con 40 expositores y cuya programación detallada está disponible en feriasanmartinoline.com y en smra.org.