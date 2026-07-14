San Mateo 2026 estrena el festival Vetusta Fest y reune a Leiva, Mónica Naranjo, Taburete y Celtas Cortos

La concejala de Festejos, Juventud y Centros sociales, Covadonga Díaz presenta San Mateo 2026 - OVIEDO

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Mateo 2026 comenzarán el próximo 5 de septiembre con el espectáculo elrow, que hará en Oviedo su única parada en el norte de España, e incorporarán como principal novedad el Vetusta Fest, un nuevo festival que celebrará su primera edición el 20 de septiembre con las actuaciones de Siloé, Ultraligera, Sexy Zebras y Mafalda Cardenal.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ha presentado este martes la programación musical, que arrancará oficialmente el 10 de septiembre con el concierto de Celtas Cortos en la calle Uría. El recinto de La Ería volverá a concentrar las principales actuaciones, con artistas como Bertín Osborne, Mónica Naranjo, Taburete y Leiva, además del evento Aserradero by MonoLoco y el estreno de Vetusta Fest.

Por su parte, el Bombé acogerá conciertos de Alberto & García, Chimo Bayo y King África, Javi Cantero, Alejo Stivel, Amistades Peligrosas, La Orquesta Mondragón y Eva Hevia, entre otros. La plaza Feijóo volverá a ser sede del Concurso de Rock Ciudad de Oviedo y de la final de los Premios AMAS, además de actuaciones de Stormy Mondays, La Sonrisa de Julia, Carlangas, Calequi y Las Panteras, Vera Fauna y Puño Dragón.

La programación se completará con actuaciones en las plazas de Porlier, la Catedral y el Paraguas, donde se desarrollará el ciclo 'A la Plaza', así como con conciertos del movimiento coral asturiano impulsados por FECORA en el Parque del Oeste, Otero y el Auditorio Príncipe Felipe. También participarán la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Banda de Música, charangas y grupos folclóricos.

Las fiestas concluirán el 27 de septiembre con la tradicional Romería del Cristo y la actuación de Los Testigos. Según ha destacado Díaz, la inmensa mayoría de las actividades programadas serán gratuitas.