Sánchez se compromete a hacer todo lo que esté en su mano para que el proyecto de Indra en Langreo sea una realidad

Archivo - El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, durante una atención a medios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, ha manifestado su compromiso de hacer todo lo que esté en su mano para lograr que se haga realidad el proyecto planteado por Indra para la construcción de una segunda planta industrial en Barros, en el concejo de Langreo.

A través de una nota de prensa, Sánchez ha remarcado que es "consciente" de la importancia que tendría una iniciativa de estas características para el territorio, tanto por el impacto que va a suponer en el empleo y la actividad económica como por su contribución a la cohesión territorial de las cuencas mineras tras el cierre de la central térmica de Lada. "Mi compromiso es hacer todo lo que esté en mi mano para que se haga realidad", ha indicado.

En este sentido, el titular de Ciencia ha recordado que la tramitación del Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER), presentado recientemente por la compañía, va a proporcionar al Ejecutivo del Principado "más herramientas" para facilitar todo su desarrollo.

Según ha expuesto, esta apuesta de Indra por Asturias está alineada con la hoja de ruta del Principado para consolidar la comunidad autónoma como "un gran polo industrial y tecnológico" vinculado con los sectores de la seguridad y la defensa.