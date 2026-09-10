Sánchez (Principado): El reto es que nadie quede atrás por cuestiones tecnológicas

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha señalado este jueves, sobre el posible riesgo de los avances tecnológicos para la juventud, que toda revolución tecnológica lleva asociados unos retos, a lo que lo ha comparado con la llegada de las calculadoras, cuando "los calculistas pensaron que se iban a quedar sin trabajo".

Para el consejero, la Inteligencia Artificial (IA), igual que otras tecnologías, probablemente vaya a tener tres impactos en el mercado laboral. "Va a hacer desaparecer profesiones, va a hacer que se adapten a otro tipo de profesiones, pero va a hacer que surjan otras nuevas profesiones", ha opinado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, organizado por la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras), en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Dicho esto, ha reconocido que entiende la preocupación sobre que pueda haber algún peligro sobre esto. "No podemos permitir que nadie se nos quede por el camino por cuestiones tecnológicas". Por este motivo, ha apuntado que habrá que ver si hay puestos que hay que adaptar, cómo los habrá que adaptar y regular el uso.

Con respecto al informe PISA, ha indicado que el CSIC tiene claro que la tecnología, todo lo que es el consumo de pantallas, nos lleva a consumir de una manera muy rápida, y eso tiene que tener un impacto sí o sí en parámetros, como se ve, a su juicio, en el citado informe.

Para él, todo eso, que también es extrapolable al mundo laboral, hay que tenerlo en cuenta, "para que nadie se nos quede atrás por la erupción de una tecnología", ha reiterado, antes de recalcar que estamos viendo nada más que el principio de esa tecnología.

Referente al congreso, ha puesto en valor la importancia, en el ámbito laboral, de cuestiones como la prevención, los riesgos psicosociales, la ergonomía y también, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica.

Sánchez ha incidido en que, por este motivo, este congreso es una cita en la que su Consejería participa ya de manera habitual. Sobre ello, ha apuntado que, en los últimos congresos, se ha hablado, especialmente, de cómo está afectando esta entrada de tecnología a las personas, desde los diferentes puntos de vista, ya sea su adaptación del puesto laboral o la adaptación psicosocial, que es muy importante también, según él.

Por todo ello, ha puesto en valor que este congreso reúna a expertos de todo el mundo, a lo que ha resaltado que el comité científico y el comité organizador de este evento hacen un trabajo "magnífico".

Sobre el mismo, ha indicado que, en la entrada del congreso, además, hay una zona donde se exponen las últimas nuevas tecnologías aplicadas, como pasó el año pasado con la exposición de sistemas de exoesqueletos para ayudar en las tareas más físicas en fábricas.

Sánchez ha insistido en que el tema central de este evento es importante para el Principado, porque el empleo de calidad siempre se consigue con una buena prevención y con una buena adaptación de los puestos laborales a las personas y no viceversa, según el consejero.