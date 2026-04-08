Sánchez reitera que el Ministerio "sabe y sabía" que en Asturias se extraía carbón

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OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno de Asturias, Borja Sánchez, ha reiterado este miércoles que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demografico "sabe y sabía que en Asturias se estaba estrayendo carbón".

Sánchez se ha pronunciado en estos términos en una comisión del Parlamento asturiano, a preguntas del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, sobre si es verdad que nadie en el Gobierno de España sabía que en Asturias se sacaba carbón.

Fue el pasado 18 de marzo, cuando fuentes del Ministerio afirmaron que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, fecha en la que se produjo en accidente en la mina de Cerredo (Degaña), en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Borja Sánchez ha dicho, sin embargo, que en el Principado sí detectó que en los planes de labores se recogían datos de producción de hulla y antracita, y esta cuestión sí que la habían tratado con el ITJ.

Según el consejero, el procedimiento era que el Ministerio remitía a la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei) el listado con las empresas mineras de Asturias. La sociedad revisaba el listado y lo devolvía al ministerio, que es quien solicitaba a las empresas sus datos de producción.

"Nosotros en ningún caso hemos ocultado ningún tipo de información al Ministerio, sino todo lo contrario". Ha comentado que lo que decidió Sadei es no reiniciar la estadística de extracción de hulla y antracita que tradicionalmente venía elaborando, al considerar que carecía de datos y que, en todo caso, que sería una producción residual.

Borja Sánchez también se ha referido a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. "Lo que estamos procurando es tramitar, y así lo sabe la empresa, un proyecto de explotación para su reapertura con todas las garantías jurídicas", ha señalado.