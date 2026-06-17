Borja Sánchez reivindica el papel de la comarca como uno de los principales polos de desarrollo industrial de Asturias. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha reivindicado este miércoles el papel de la comarca de Avilés como uno de los principales polos de desarrollo industrial de Asturias, durante el pleno de la Cámara de Comercio en el que Daniel González ha sido reelegido presidente para un nuevo mandato.

Sánchez ha situado a la comarca avilesina en una posición central dentro de la estrategia económica del Principado, tras subrayar que "ocupa un lugar clave en el presente y en el futuro industrial".

Durante su intervención, Borja Sánchez ha defendido que la principal fortaleza de esta zona reside en su identidad industrial, entendida como un activo estratégico para el conjunto de Asturias.

"La industria en Avilés es presente y es futuro: genera empleo, inversión y capacidad de innovación", ha señalado tras incidir en su papel como motor de crecimiento y transformación económica. Asimismo, ha destacado que este concejo está llamado a liderar algunos de los proyectos clave de la nueva etapa industrial de la comunidad, vinculados al desarrollo de nuevos suelos productivos, el impulso logístico y portuario, y la consolidación en un ecosistema innovador conectado al talento y al conocimiento.

Finalmente, Sánchez ha felicitado al presidente reelegido y al nuevo equipo de la Cámara, y ha destacado el papel del organismo cameral como interlocutor del tejido empresarial y como aliado clave para consolidar el liderazgo de Avilés en el nuevo ciclo de desarrollo industrial de Asturias.