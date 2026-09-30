Sánchez vincula la construcción del anillo eléctrico con la soberanía energética y el futuro industrial de Asturias

Aniversario de Faen - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha vinculado hoy la construcción del anillo eléctrico con la soberanía energética y el futuro industrial de Asturias.

Según ha indicado, la inclusión de esta infraestructura en la nueva planificación estatal hasta 2030 asegurará el suministro estable para el sector industrial, que consume el 67% de toda la electricidad de la comunidad, y garantizará la disponibilidad de energía para la implantación de nuevos proyectos.

Sánchez se ha referido al anillo eléctrico en el acto de celebración del 25 aniversario de la Fundación Asturiana de la Energía (Faen), en el que ha anunciado que el próximo martes, 6 de octubre, mantendrá un encuentro de trabajo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para evaluar el mapa definitivo de la red eléctrica en Asturias, así como para revisar los calendarios de ejecución y el volumen de potencia adicional que el ministerio asignará a la comunidad para blindar sus proyectos estratégicos.

Sánchez ha recordado que las actuaciones para desplegar este anillo ya están en marcha, con el inicio de las obras de la subestación de Cardoso (Carreño), de la que parte el anillo central. En las próximas semanas saldrá a información pública el proyecto de subestación de Reboria, junto con las líneas e infraestructuras que llevarán la energía a la Zona de Actividades Logísticas (Zalia) y, a finales de año, se tramitará también la infraestructura denominada La Asturiana, que completará el mallado de la red eléctrica autonómica.

Según el consejero, en un contexto internacional marcado por la extrema volatilidad y la fragilidad de las cadenas logísticas, "no existe soberanía política sin soberanía energética".

En este sentido, la red eléctrica diseñada para Asturias vertebra toda la geografía autonómica, pues además del anillo central refuerza la capacidad para acoger grandes proyectos de almacenamiento y bombeo hidroeléctrico reversible en el suroccidente, prepara los nudos de Jarrio y Abres para recibir e integrar los futuros desarrollos de la eólica marina flotante e incorpora en Grado una infraestructura para garantizar la inercia y estabilidad de la red tras el cierre de las centrales de carbón.

Durante la clausura del 25 aniversario de Faen, el consejero, que también preside el patronato de la fundación, ha definido esta entidad como un "referente técnico indispensable", que supo anticiparse al fin del ciclo fósil. "De estudiar la combustión de la hulla pasó a investigar la producción de hidrógeno renovable en entornos mineros; de la térmica clásica a la geotermia", ha repasado el titular de Ciencia.

De cara al futuro, ha asegurado que el talento y la solvencia de la fundación serán imprescindibles en los próximos veinticinco años para construir una Asturias energéticamente segura, puntera en economía circular y con una industria renovada, eficiente y extraordinariamente competitiva en el mundo.