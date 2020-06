Sanidad tiene registrados 11 brotes activos de COVID-19 en España

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha informado de que el Ministerio de Sanidad tiene detectados en estos momentos hasta 11 brotes activos de COVID-19, lo que supone un total de 36 desde el 11 de mayo, cuando comenzó el funcionamiento del nuevo sistema de vigilancia de casos.

En rueda de prensa, la primera presencial en la sede del Ministerio desde el comienzo del estado de alarma, Simón ha señalado que la epidemia de COVID-19 en España sigue "una tendencia descendiente muy suave", en la línea con lo observado en las semanas anteriores. "Estamos detectando mucho más que hace unas semanas o meses, lo que nos pone en una situación mejor para poder reaccionar ante los brotes", ha comentado.

Simón se ha referido al brote en Huesca, asociado a empresas hortofrutícolas, explicando que "hay una alta sospecha de que hayan podido generar transmisión no detectada". "Es una zona en la que hay que tener muchísimo cuidado ahora", ha recordado, insistiendo en que lo que "más preocupa" ahora a las autoridades son los brotes a partir de casos locales, que son "residuales", y los casos de viajeros que puedan importar el virus, principalmente del continente americano pero también de algunos países asiáticos.

De la misma forma, ha alertado de que el brote de Huesca se encuentra en una zona limítrofe con Lleida, por lo que "hay riesgo" de que se traspase hasta la comunidad catalana ya que "hay mucho intercambio". "Estamos trabajando con las dos CCAA, que están estableciendo contactos para poder coordinar algunas actividades", ha afirmado, aunque ha puntualizado que "por ahora" no hay información de que se esté produciendo ese traslado del brote.

En cuanto al brote de Navarra, ha indicado que "probablemente está controlado". "No creo que haya mucho riesgo con este brote, pero hasta que no hayan pasado dos periodos de incubación (28 días) no podemos echar las campanas al vuelo", ha argumentado. Sobre los brotes, Simón ha advertido de que España ha sufrido una epidemia "muy importante" y que el virus sigue circulando: "Aunque ahora mismo las cadenas de transmisión están controladas, todavía hay algunas no conocidas. El riesgo cero no existe".

Aprovechando que era la primera rueda de prensa presencial tras la caída del estado de alarma, Simón ha sido preguntado si se podrían volver a repetir los mismos errores del pasado en el control de la pandemia: "Ahora detectamos mucho más. Errores se pueden cometer en cualquier momento, no somos perfectos. Pero ahora tenemos más capacidad de detección y conocemos mejor cómo funciona el virus".

En este sentido, aunque ha reconocido que "ahora mismo se producen brotes en España", ha asegurado que "es difícil que la intensidad y la transmisión sea la misma que al principio. Detectamos muchísimo antes, en un periodo de 48 horas máximo, antes de diez a quince días. Lo que hacemos ahora puede parecerse a lo que hacíamos antes pero no es igual, estamos mejor preparados. No quiere decir que no vayan a suceder cosas pero estamos mejor preparados", ha defendido.

Echando la vista atrás, ha vaticinado que "las cosas podrían haber ido mucho mejor" si no se hubiera producido el gran brote en Italia. "Si no hubiera sucedido lo de Italia, yo no habría esperado esto. Cuando empezó a venir de Italia, las cosas cambiaron radicalmente", ha expuesto, vaticinando que si el epicentro de la pandemia se hubiera quedado en China no se habría producido un brote masivo como el que vivió España.

En último lugar, sobre las verbenas de San Juan, que se celebran en la noche de este martes, ha recomendado "lo mismo que en todas las veces que ha habido un acontecimiento de este tipo": "Que las personas que tienen algún síntoma, por favor, no vayan. Tenemos que tener un poco de cuidado, ser un poco altruistas. Y el resto, mantener las medidas de precaución, lo mejor es la distancia, usar mascarillas, lavarse las manos con la frecuencia necesaria...".