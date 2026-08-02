Santiago González-Alverú: "La Fundación Madrileño del Año premia la excelencia y conecta el liderazgo"

El director de la Fundación Madrileño del Año, Santiago González-Alverú Nieto. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales acogerá, bajo la presidencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el 21 de octubre la entrega del VI Galardón Madrileño del Año al consejero delegado de Endesa, José Bogas. Con motivo de este evento, el director de la Fundación Madrileño del Año, Santiago González-Alverú Nieto, analiza en esta entrevista los objetivos de esta plataforma civil como punto de encuentro entre la capital, el tejido empresarial de Asturias y la comunidad hispanoamericana, destacando la implicación de su Patronato y Jurado en la consolidación de estos vínculos institucionales.

- La Fundación Madrileño del Año se está consolidando como uno de los grandes faros de reconocimiento a la excelencia profesional y el compromiso social en la capital. Como director de la Fundación, ¿cuál es el propósito de esta plataforma civil y qué valores encarna un galardón que este año distingue al consejero delegado de Endesa, José Bogas?

El propósito de la Fundación es visibilizar, premiar y conectar el liderazgo, la excelencia profesional y el compromiso ético de aquellas figuras que hacen de Madrid una capital de referencia global. Hablamos de un ejecutivo que representa la solvencia industrial, la capacidad de gestión en sectores críticos y un firme compromiso con el desarrollo económico y la eficiencia de nuestro país. Premiados anteriores como Carlos Sainz o Mario Vargas Llosa encarnan esa excelencia. El galardón no solo reconoce una trayectoria individual brillante, sino un modelo unido a la realidad del territorio y con una visión de futuro indispensable para la sociedad civil actual.

- Resulta evidente que Asturias y Madrid comparten un cordón umbilical histórico y empresarial de gran trascendencia. ¿Cómo potencia la Fundación este eje de diplomacia corporativa a través de su órgano de gobierno?

El cordón umbilical que une a Asturias con Madrid es histórico, sólido y de una trascendencia económica indudable. Las ingenierías tractoras, el sector naval, la logística y las grandes industrias asturianas siempre han tenido un peso específico en los centros de alta dirección de la capital. La fortaleza y notoriedad de la Fundación radican en la solidez de su Patronato y Jurado. Sentar en una misma mesa a líderes como Francisco Riberas (Gestamp), Juan Abarca (HM Hospitales), Juan Alvargonzález (Ership) o Pedro Luis Fernández (GAM) demuestra que no es un foro pasivo, sino un motor real de diplomacia corporativa. Consolidar este puente permite al tejido empresarial del norte dialogar al más alto nivel con las cúpulas financieras y decisorias de Madrid, representadas por figuras como Pedro Sainz de Baranda, Ladislao Azcona o Javier Vega de Seoane.

- El galardón mira con mucha atención los vínculos con el continente americano. ¿De qué manera la Fundación actúa como catalizador para conectar el talento y las inversiones hispanoamericanas que eligen Madrid como puerta de entrada a Europa?

Asturias fue la gran tierra de origen de los capitales indianos que transformaron nuestra economía y sociedad a su regreso de América. Hoy, en pleno siglo XXI, Madrid se ha convertido en la capital internacional de la comunidad hispanoamericana en Europa, actuando como un imán de inversión, cultura y alta dirección, con especial protagonismo de México. La Fundación recoge ese testigo histórico y lo eleva a la escala global. Gracias a contar en nuestro núcleo institucional con empresarios de implantación transatlántica como la familia Casanueva o la familia Peña, servimos de plataforma de bienvenida y conexión real. Queremos que las grandes corporaciones americanas encuentren un ecosistema de seguridad jurídica, confianza mutua y cercanía al desembarcar en la capital.

- A través de Sganmedios, editas publicaciones en el norte de España. ¿Qué sinergias genera el estar vinculado a la Fundación, por ejemplo de cara a la entrega del Madrileño del Año a José Bogas?

Estar vinculado a la Fundación otorga un retorno en estatus, posicionamiento y redes de contacto de alta frecuencia que ninguna campaña convencional puede replicar. La gala del próximo 21 de octubre será la máxima expresión de este valor. El escenario es excepcional: la Galería de las Colecciones Reales, en el entorno gestionado por Patrimonio Nacional, cuya presidenta, Ana de la Cueva, forma parte de nuestro Jurado. El acto, presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con quien hemos firmado recientemente un convenio, congregará al núcleo de la política, la alta empresa y la diplomacia económica nacional.

- Con la maquinaria plenamente en marcha y el respaldo de grandes empresarios y líderes de opinión madrileños y asturianos, ¿cuáles son los siguientes retos que se marca la Fundación?

El gran reto es la consolidación y ampliación del triángulo de influencia que forman Madrid, Asturias y la comunidad hispanoamericana. Una plataforma civil de este nivel debe ser un organismo vivo que anticipe los retos de estos tres vértices. Hemos impulsado con esfuerzo y constancia la creación de esta Fundación, y el respaldo de partners como Estudio de Comunicación ayudará a alcanzar los objetivos. La meta inmediata es consolidar esta labor en un marco plurianual estable, convirtiendo la entrega de esta distinción en la cita anual de referencia de la diplomacia social, civil y económica en España.