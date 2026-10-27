Sara Álvarez Rouco será la única candidata de Vox al Senado por Asturias

Archivo - La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco, durante un Pleno en la JGPA. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica y edil en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha sido designada por Vox como su única candidata al Senado por Asturias para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. La candidatura a la Cámara Alta se ha completado con Gonzalo Centeno Martín y Arancha Martínez Riola en calidad de suplentes.

La lista con la que Vox Asturias concurrirá al Congreso de los Diputados la encabeza José María Figaredo Álvarez-Sala y le siguen en los siguientes puestos Carolina López Fernández, Javier Jové Sandoval, María Luisa Menéndez Martínez, Salustiano García Fernández, Ainara García Martín y Juan José Sánchez Merino.

Además, irán como suplentes en la lista al Congreso: María de la Paloma García Yáñez, Juan Antonio del Peño Llorente y María Teresa Fana Alonso.