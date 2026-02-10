La sardina 'Perla Marigna' se viste de hábito para dar la bienvenida al Antroxu 2026, del 13 al 17

Presentación del Antroxu gijonés 2026 y de la sardina 'Perla Marigna', 'obispa Sardinera de Groenlandia', en la colegiata de San Juan Bautista de Gijón. - EUROPA PRESS

La Colegiata San Juan Bautista de Gijón ha acogido este martes la presentación del programa del Antroxu 2026, que se celebrará en la ciudad del 13 al 17 de este mes, en un acto en el que se ha dado a conocer a la sardina de este año, ataviada en esta ocasión con un hábito blanco y un rosario y bajo el nombre de 'Perla Marigna.

"Soy vuestra sardina espiritual", ha bromeado tras entrar en la Colegiata la 'Obispa Sardinera de Groenlandia', donde la esperaba una amplia representación de charangas, así como otras autoridades como el presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, que ha animado a todos a participar en los festejos. "Va a ser un fiestón", ha prometido del Carnaval.

La sardina portaba, además, unas gafas similares a las que llevaba siempre el ex director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), José Luis Cienfuegos, en homenaje póstumo tras el fallecimiento de este en 2025. "Me las dejó en herencia nuestro queridísimo Cienfuegos y yo las llevo este año en homenaje", ha apuntado.

Suárez, por su lado, ha resaltado que el Antroxu gijonés es una de las más "emblemáticas" celebraciones del calendario festivo de la ciudad que, durante cinco días, llenará calles, plazas y escenarios de disfraces, música y humor.

Ha agradecido, especialmente, el trabajo e implicación de todas las charangas. Ha dado por hecho, en este sentido, que tanto las charangas como el Antroxu de Gijón "tienen mucho futuro por delante".

Un agradecimiento que ha hecho extensible a todas las entidades que hacen posible que sea una fiesta "plural, compartida y que llegue a todos los rincones". "Es una celebración que une y que mezcla tradición y creatividad", ha resaltado Suárez.

En cuanto al programa, el pregón correrá a cargo de Higiénico Papel Teatro, que degustará a los asistentes con 'Horario de Invierno y Horario de Verano', a las 20.00 horas, aproximadamente, en la plaza Mayor.

A continuación, las charangas pasarán a disfrazar, como es habitual, la estatura de Pelayo, en la plaza del Marqués. Previamente a todo ello, a las 19.00 horas una representación de charangas hará un pasacalles charanguero, desde el paseo de Begoña.

Unos días antes, el próximo día 11, se podrán sacar las entradas en las taquillas del teatro Jovellanos, con un máximo de cuatro por persona de la fase escenario, para el XXXI Desfile Infantil de Antroxu, en horario de 12.00 a 14.00 horas, a un precio de cinco euros. En lo que se refiere a la actividad de calle, saldrá el próximo día 15, a las 12.00 horas, de la plaza del Instituto.

Al margen de este Desfile, se celebrará en el Coliseo gijonés el XXXVIII Concurso de Charangas, las cuales también harán diversos pasacalles.

Por otro lado, el Desfile de Antroxu saldrá, a las 19.00 horas, de la plaza de toros, el próximo lunes, para seguir recorrido por la avenida de la Costa hasta El Humedal (Frente a la Casa Rosada). Este incluye el XXXVII Concurso de Carrozas y el XXXVIII Concurso de Charangas.

La nota musical la pondrá Pasito Show, en la verbena de Antroxu, a continuación del desfile, sobre las 22.30 horas, en el paseo de Begoña.

El cierre del Antroxu comenzará, a las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, Coplas de Carnaval: Jerónimo Granad, una hora antes del Velatorio de la Sardina, en el mismo lugar en el que se darán los premios y trofeos de los concursos de Antroxu.

Del paseo de Begoña partirá, sobre las 19.15 horas, el Cortejo Fúnebre de la Sardina, con las plañideras y charangas, que concluirá en la plaza del Marqués, donde se dará lectura al Testamento de la Sardina y se celebrará el Entierro de la Sardina. Como colofón, habrá una tamborrada charanguera.