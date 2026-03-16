El Sasec acoge este martes en Oviedo una reunión con los trabajadores de la estiba de Avilés

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la estiba del Puerto de Avilés están convocados este martes a las 10.00 horas a una reunión en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), un día antes del comienzo de la huelga indefinida que tienen convocada.

El conflicto ha surgido porque la patronal quiere disolver el Centro Portuario de Empleo (CPE) del puerto y ellos lo ven como un ataque directo a su modelo laboral y a la estabilidad de sus puestos de trabajo.

El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS defenderá este miércoles en el Parlamento asturiano una proposiciónno de ley sobre este asunto. Su portavoz, Xabel Vegas, y la diputada Delia Campomanes, han ofrecido este lunes una rueda de prensa para presentar la iniciativa.

"Lo que estamos viviendo en el puerto de Avilés es enormemente grave porque vivimos un proceso de vampirización por parte de empresas privadas, de lo público", ha dicho Xabel Vegas. Campomanes considera "intolerable" que la Autoridad Portuaria de Avilés "se niegue a mediar".

Uno de los estibadores afectados, Manuel Pravia, ha participado también en la rueda de prensa. Ha dicho que los centros portuarios de empleo son necesarios. "No estamos pidiendo ninguna cosa que esté fuera del lugar", ha dicho Pravia.

Ha añadido que la huelga que está convocada tampoco es de las más agresivas, y actuarán con responsabilidad, si bien la situación puede afectar al tejido industrial asturiano. A la reunión del Sasec, irán con ánimo de que la situación se soluciones, ha comentado.