Satse alerta de que la falta de conciliación lleva a la mitad de enfermeras y fisios a plantearse dejar la profesión

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los problemas para conciliar la vida laboral y personal han afectado a la salud física y mental del 80 por ciento de las enfermeras y fisioterapeutas del Principado y han llevado a la mitad de estos profesionales a plantearse abandonar la profesión, según una macroencuesta realizada por el Sindicato de Enfermería, Satse, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La organización ha lanzado la campaña 'Que no dejen tu vida en pausa' para visibilizar y denunciar la vulneración sistemática del derecho a la conciliación que, según sostiene, sufren estos colectivos.

El sondeo revela que el 63 por ciento de los encuestados se declara insatisfecho con su conciliación, el 81 por ciento afirma que los problemas en este ámbito afectan a su salud mental y el 80 por ciento a su salud física, mientras que el 74 por ciento señala repercusiones en sus relaciones familiares y personales y el 72 por ciento en su rendimiento laboral. Además, un 65 por ciento considera que la falta de medidas de conciliación dificulta el cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 51 por ciento llega a plantearse dejar la profesión.

Entre las condiciones laborales que más dañan la conciliación, Satse cita la falta de personal en los centros, los cambios de turno imprevistos, el trabajo en fines de semana y festivos, la escasa antelación en la entrega de los cuadrantes y los turnos de noche. Como consecuencias, el sindicato destaca la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y económico y la imposibilidad de hacer planes a corto, medio y largo plazo, hasta el punto de que el 77 por ciento cree que estos problemas afectan mucho a su carrera y el 31 por ciento se ha visto obligado a pedir permisos o reducciones de jornada con pérdida retributiva.

El sindicato alerta también de la ausencia de desconexión digital, ya que el 20 por ciento de los profesionales recibe comunicaciones personales con frecuencia fuera de su horario laboral, e incide en que el 35 por ciento conoce su planificación con menos de 30 días de antelación y el 22 por ciento desconoce qué días trabajará la semana siguiente.

Ante esta situación, Satse reclama al Servicio de Salud del Principado la adopción de medidas urgentes y valora los avances recogidos en la reforma del Estatuto Marco, como la jornada de 35 horas, la planificación anual, la exención de noches para mayores de 55 años o embarazadas, el reconocimiento del solape como tiempo efectivo y el derecho a la desconexión digital y a planes de conciliación negociados.

La organización profesional exigirá en el Congreso que estas mejoras no se "desvirtúen" durante la tramitación de la ley y demandará después en cada autonomía su aplicación "con la mayor celeridad posible". "En este 8 de marzo, las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro; la conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental", concluye Satse.